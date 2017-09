Rabiate Erziehung Japanische Lehrerin zwingt Schüler zum Aufessen

Eine Lehrerin aus der japanischen Stadt Gifu auf Honshu hat eine sehr unappetitliche Auffassung von Pädagogik an den Tag gelegt: Sie forderte ihre Schüler auf, ihr Essen restlos zu vertilgen. Wer Schwierigkeiten damit hatte, dem wurde das Essen resolut zum Mund geführt.

Wie die japanische Tageszeitung "Yomiuri Shimbun" meldete, wollte die Frau den Grundschulkindern mit Hilfe des Aufessens der Mahlzeiten angeblich das Gefühl geben, etwas erreicht zu haben. Wenig überraschend führte diese Form von Motivationsstrategie dazu, dass sich einige Kinder erbrechen mussten.

Die Lehrerin erhielt eine Abmahnung. Sie sei eindeutig zu weit gegangen, wurde der Schulleiter zitiert.

Auch die Qualität des Essens soll an einigen Grundschulen in Japan minderwertig sein. Wie die "Japan Times" berichtet, wurden in Tagawa in der Präfektur Fukuoka in 46 Lunchboxen für Schüler Insekten, Haare oder Käfer gefunden.

In Japan mit seinen rund 127 Millionen Einwohnern landen jedes Jahr große Mengen an Lebensmitteln im Müll. Allein im Steuerjahr 2014/2015 waren es laut Medienberichten geschätzt sechs Millionen Tonnen. Das bedeute, dass jeder Japaner täglich eine Reisschale voll Essen weggeworfen habe, so die Zeitung "Asahi".