Katholische Kirche Jesuiten wählen erstmals Lateinamerikaner an Spitze

An der Spitze des weltweit größten katholischen Männerordens steht zum ersten Mal seit 500 Jahren ein Lateinamerikaner. Das Amt des Generaloberen bekleidet nun der 67-jährige Geistliche Arturo Sosa Abascal aus Venezuela, teilte die Kurie der Gesellschaft Jesu in Rom mit.

Sein Vorgänger, der Spanier Adolfo Nicolás, hatte bereits 2014 angekündigt, im Alter von 80 Jahren zurückzutreten. Normalerweise wird der Jesuitengeneral auf Lebenszeit ernannt. Vier Tage lang berieten 215 Delegierte aus 62 Ländern, welcher Bruder zum obersten Jesuiten bestimmt werden soll, berichtete die Vatikan-Zeitung "L'Osservatore Romano".

Weltweit gehören über 15.000 Männer dem im 16. Jahrhundert gegründeten Orden an. Die Jesuiten gelten als eine der einflussreichsten Ordensgemeinschaft der katholischen Kirche. In den vergangenen Jahrzehnten verzeichneten sie allerdings einen deutlichen Rückgang an Mitgliedern und büßten an Bedeutung ein.

Im Gegensatz zu anderen Orden leben die Jesuiten nicht im Kloster zurückgezogen, sondern lehren auch an Universitäten. Sie gelten als intellektuelle Spitze der katholischen Kirche und sind bekannt für ihre anspruchsvollen Predigten. Der frisch gewählte Sosa promovierte in Politikwissenschaften und unterstützte seinen Vorgänger bereits als Berater.

Wegen seiner schwarzen Ordenstracht und des innerkirchlichen Einflusses wird der Generalobere der Jesuiten auch "schwarzer Papst" genannt. 2013 wurde der Argentinier Jorge Mario Bergoglio zum Papst gewählt. Papst Franziskus war der erste Lateinamerikaner, der auf den Stuhl Petri kam.