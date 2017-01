Wintereinbruch Dutzende Menschen erfrieren bei Kälte in Osteuropa

Das eisige Wetter in Osteuropa fordert weitere Todesopfer: In Polen sind innerhalb eines Tages bei Temperaturen bis zu 25 Grad unter dem Nullpunkt zehn Menschen ums Leben gekommen, wie das Sicherheitszentrum der Regierung mitteilte. Vergangene Woche hatte das Land bereits neun Kältetote gemeldet. Insgesamt stieg die Zahl der Kältetoten seit November des vergangenen Jahres auf 65.

In dem slowakischen Ort Oravska Lesna wurden am Sonntag minus 35,2 Grad Celsius gemessen. So kalt war es in der Slowakei zuletzt 1985. Die Kältewelle forderte vier Todesopfer. Das Nachrichtenportal "Pravda.sk" hatte am Montag unter Berufung auf Rettung und Polizei berichtet, dass in den Städten Nitra und Bratislava zwei vermutlich obdachlose Kältetote gefunden worden seien.

In einem Dorf hatte man bereits am Freitag einen Rentner erfroren vor seiner Haustür entdeckt. Im nordslowakischen Bezirk Namestovo starb eine 54-Jährige auf ihrem nächtlichen Heimweg von der Arbeit. Sanitäter hatten vergeblich versucht, die stark unterkühlte Frau noch zu retten.

In der Westukraine erfroren innerhalb eines Tages nach Medienberichten mindestens vier Menschen. In Weißrussland kamen fünf Menschen in der Nähe von Minsk bei minus 25 Grad ums Leben, wie die Agentur Interfax berichtete. In der russischen Hauptstadt froren die Menschen bei knapp 30 Grad unter dem Nullpunkt. Durchschnittlich ist es zu dieser Jahreszeit in Moskau bis zu zwölf Grad wärmer. Zwei Menschen starben. Auch Bulgarien traf der Wintereinbruch hart: Seit Jahresbeginn erfroren mindestens sechs Menschen.

Auch in Deutschland könnte es bereits den ersten Todesfall durch Kälte in diesem Jahr gegeben haben: In Dardesheim in Sachsen-Anhalt war eine 74-jährige Rentnerin am Sonntagmorgen hilflos im Freien entdeckt worden. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung gibt es nach Angaben der Polizei im Harz keine. Ob die Frau wegen der Kälte starb oder zuvor etwa Herzprobleme hatte, sei unklar und werde auch nicht weiter untersucht, sagte ein Polizeisprecher. Insgesamt sollte es in Deutschland aber wieder wärmer werden.