Kalbe in Niedersachsen Explosion in Wohnhaus - ein Toter

Bei einer Explosion in einem Wohnhaus in Niedersachsen ist am Donnerstagabend ein Mann gestorben. Als die Einsatzkräfte am Ort der Detonation in Kalbe im Kreis Rotenburg eintrafen, bot sich ihnen nach Polizeiangaben ein "erschreckendes Bild": "Man kann nicht mehr von einem Haus sprechen. Es ist ein reiner Schutthaufen", sagte ein Polizist. "Es steht nichts mehr."

Die Ursache der heftigen Explosion sei noch unklar, heißt es in der Polizeimitteilung. Die Rede ist von mindestens einem lauten Knall gegen 20.50 Uhr.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte es in den Überresten des Hauses, Trümmer lagen in der Nachbarschaft verstreut und hatten andere Gebäude beschädigt. Im Schutt fanden Rettungskräfte die Leiche des Mannes. Um wen es sich dabei handelte, ist bisher unklar. Weitere Opfer gibt es den Angaben zufolge nicht.

Die Trümmer sollten in der Nacht teilweise abgetragen werden, um die Glut in den Resten des Gebäudes vollständig löschen zu können.