US-Staat Kalifornien Kondome sind abgewählt

Neben Hillary Clinton und Donald Trump stand am Dienstag in Kalifornien auch die Kondompflicht für Pornodarsteller zur Wahl. In einem Referendum wurde gefragt, ob den Schauspielern vorgeschrieben werden solle, sich bei den Dreharbeiten entsprechend zu schützen. Nach Auszählung der Stimmen am Mittwoch ist dies abgelehnt worden.

Befürworter wollten mit strengeren Auflagen einen besseren Gesundheitsschutz erreichen. Die Filmstudios wehren sich schon seit Langem gegen die Kondom-Pflicht. Am liebsten würden die Produzenten ohne Kondome drehen, weil das von den Kunden so gewünscht werde, heißt es in Branchenkreisen. Manche Firmen hatten damit gedroht, ihren Sitz in benachbarte Bundesstaaten zu verlegen.

Schon im Februar war eine entsprechende Vorgabe gescheitert: Die zuständige Behörde für Sicherheit am Arbeitsplatz hatte ihre Überlegungen dazu wieder verworfen.

Die meisten amerikanischen Sexfilme werden im Großraum Los Angeles gedreht, im San-Fernando-Tal. Bisher überwacht die Pornoindustrie die Gesundheit ihrer Mitarbeiter selbst und lässt die Darsteller auf HIV und andere Krankheitserreger testen. Im Jahr 2011 mussten die Produzenten ihre Dreharbeiten vorübergehend aussetzen, nachdem ein Darsteller positiv auf HIV getestet worden war.