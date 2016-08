Kanada: Älteres Ehepaar muss sich nach 62 Jahren trennen - unfreiwillig

Ein herzzerreißendes Foto geht um die Welt: Ein älterer Mann mit weißen Haaren und grauem Jogginganzug sitzt gekrümmt in seinem Rollstuhl. Ihm gegenüber eine ältere Frau auf einer Ledercouch, ebenfalls in sich zusammen gesunken. Neben ihr steht ein Rollator. Beide wischen sich mit Taschentüchern die Tränen aus den Augen. Die beiden sind ein Paar, seit 62 Jahren verheiratet - und sie müssen sich trennen. Unfreiwillig.

Am Dienstag postete die Enkelin von Wolf und Anita Gottschalk das rührende Foto auf ihre Facebook-Seite. Seither wurde es tausendfach geteilt und kommentiert.

"This is he saddest photo I have ever taken" (deutsch: "Das ist das traurigste Foto, das ich je geschossen habe"), schrieb Ashley Bartyik unter den Post. Sie habe das Foto in einer Übergangs-Unterkunft im kanadischen Surrey aufgenommen, in der ältere Menschen darauf warten, in ein Altersheim zu kommen. "Dort ist mein Opi gerade", schreibt sie.

Nach 62 Ehejahren lebten ihre Großeltern seit acht Monaten getrennt. Der Grund: Der 83-jährige Wolf Gottschalk komme nicht in das gleiche Pflegeheim wie seine Frau Anita, da es Verzögerungen bei der Bearbeitung seines Antrags gebe, so die Enkelin.

Das Paar stammt laut einem Bericht der britischen Zeitung "Daily Mail" ursprünglich aus Düsseldorf. Vor mehr als 50 Jahren wanderten die Gottschalks gemeinsam nach Kanada aus.

Vor einigen Monaten verschlechterte sich der Gesundheitszustand von Wolf Gottschalk zunehmend. Zunächst habe ihn seine 81-jährige Frau noch pflegen können, doch im Januar hätten seine Ärzte empfohlen, ihn in eine professionelle Pflegeeinrichtung zu bringen, berichtet "Daily Mail".

Kein Platz für beide in einem Pflegeheim

Auch Anita Gottschalk musste in ein Pflegeheim. Natürlich wollten die beiden zusammen bleiben, doch die traurige Nachricht der Behörden: Es gebe keinen Platz für das Ehepaar in derselben Pflegeeinrichtung. Wolf Gottschalk steht seitdem auf einer Warteliste für das Altersheim seiner Ehefrau. Die Gesundheitsbehörde könne jedoch nicht sagen, wann und ob er umziehen könne, heißt es.

Die Familie macht sich nun Sorgen, dass sich der Gesundheitszustand des 83-Jährigen weiter verschlechtert. "Seine Demenz wird jeden Tag schlimmer", schreibt Enkelin Bartyik auf Facebook. "Aber die Erinnerung an meine Oma ist ungetrübt - bisher." Die Familie befürchte, dass sich das ändern könne, je länger das Paar getrennt lebe.

Damit sich das Ehepaar so oft wie möglich sehen kann, hilft die ganze Familie mit. Alle paar Tage fahre ein anderes Familienmitglied Anita Gottschalk zu ihrem Mann - "damit er sie nicht vergisst", schreibt Bartyik auf Facebook. "Sie weinen jedes Mal, wenn sie sich sehen. Es zerreißt einem das Herz."

Mit ihrem Facebook-Post versucht Bartyik auf die Situation ihrer Großeltern aufmerksam zu machen. Sie bittet ihre Freunde um Hilfe: "Finanziell, physisch und emotional am Ende, bitten meine Familie und ich um eure Unterstützung", schreibt sie verzweifelt. Sie habe sich bereits an die zuständige Gesundheitsbehörde gewandt, bisher jedoch ohne eine Antwort zu erhalten. Sie erhoffe sich, durch ihren Facebook-Post, die nötige Aufmerksamkeit zu bekommen. "Meine Großeltern verdienen es, nach 62 Ehejahren ihre letzten Momente zusammen im gleichen Gebäude zu verbringen."