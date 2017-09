Karambolage auf A2 Tote und Verletzte bei schwerem Autounfall nahe Oelde

Bei einem schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn 2 in Nordrhein-Westfalen sind zwei Menschen gestorben und mindestens 28 weitere Personen verletzt worden. Das teilte die Polizei Dortmund in der Nacht zu Mittwoch mit. Demnach waren mindestens 14 Fahrzeuge in den Unfall involviert.

Den Angaben zufolge kam es gegen 17.25 Uhr in Fahrtrichtung Oberhausen kurz hinter der Anschlussstelle Oelde zu einem plötzlichen Wetterumschwung. "Zu dieser Zeit soll dort Starkregen eingesetzt haben, der mehrere Fahrzeugführer veranlasste, erheblich abzubremsen", sagte ein Sprecher der Polizei. Es kam zu einem Auffahrunfall, einige Fahrzeuge überschlugen sich. "Auf rund hundert Metern besteht ein erhebliches Trümmerfeld, die beteiligten Fahrzeuge sind massiv beschädigt."

Auch ein Reisebus war in den Unfall verwickelt, der Polizei zufolge wurde er nur leicht beschädigt. "Glücklicherweise verletzte sich keiner der Fahrgäste", sagte der Sprecher.

Die A2 Richtung Oberhausen wurde gesperrt. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau, der Verkehr wurde umgeleitet. Die Arbeiten dauerten in den frühen Morgenstunden noch an. "Autofahrer werden gebeten, den bezeichneten Bereich großräumig zu umfahren."