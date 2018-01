Ein schweres Erdbeben hat Honduras erschüttert. Es habe sich am Dienstagabend in der Karibik rund 44 Kilometer östlich der Schwaneninsel in zehn Kilometern Tiefe ereignet, erklärte die US-Erdbebenwarte (USGS). Sie gab die Stärke mit 7,6 an. Das Geoforschungszentrum in Potsdam sprach von 7,5.

Es wurde eine Tsunamiwarnung für Honduras, Guatemala, Costa Rica, Panama, Nicaragua, Mexiko, Belize, Kuba, Jamaika und die Kaimaninseln herausgegeben. Das US-Tsunamiwarnzentrum erklärte, in einem Umkreis von tausend Kilometern seien "gefährliche Tsunamiwellen" möglich. Etwa eine Stunde später wurden die Warnungen wieder aufgehoben.

Berichte über Schäden oder Opfer gibt es bisher nicht. Laut den USGS-Experten sei die Wahrscheinlichkeit schwerer Schäden und Todesopfer gering.

M 7.6 - 44km E of Great Swan Island, Honduras. EQ summary and tsunami advisories here: https://t.co/HF2vAw1T7h pic.twitter.com/1IebcViW4J — USGS (@USGS) 10. Januar 2018

Honduras' Präsident Juan Orlando Hernández schrieb via Twitter: "Angesichts des Erdbebens in unserem Land haben wir die Systeme für den Notfall aktiviert." An die Bewohner gewandt bat er: "Bitte bleiben Sie ruhig, melden Sie Notlagen und folgen Sie den Anweisungen des Katastrophenschutzes."

Ante el movimiento telúrico registrado en nuestro país, hemos activado sistema de emergencias, por favor mantener la calma, reportar cualquier emergencia al @911Honduras y seguir todas las instrucciones de @COPECO_HONDURAS https://t.co/Rvo0SKAgUs — Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) 10. Januar 2018

Wie die Zeitung "El Heraldo" berichtete, war das Beben in weiten Teilen des mittelamerikanischen Landes zu spüren. In den Nachbarländern Guatemala, Costa Rica und El Salvador wurde der Erdstoß ebenfalls registriert. Auch im mexikanischen Bundesstaat Quintana Roo mit den beliebten Urlaubsorten Cancún und Playa del Carmen spürten die Menschen das Beben.