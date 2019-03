Sturmtief "Bennet" bereitet den großen Karnevalshochburgen Düsseldorf und Köln weiter Probleme: Nach einer stürmischen Nacht rechnet der Deutsche Wetterdienst erst am Nachmittag mit einer spürbaren Beruhigung der Wetterlage.

Der starke Wind in Düsseldorf und Köln brach Äste von Bäumen ab, Mülltonnen und Baustellenschilder wurden umgeweht. Die Feuerwehr Düsseldorf rückte zu zahlreichen Einsätzen aus.

Auch am Vormittag seien im Rheinland noch Windstärken von 8 bis 9 zu erwarten, Böen könnten auch mit Windstärke 10 wehen, sagte eine Meteorologin. "Je weiter man in den Nachmittag geht, desto mehr schwächt sich der Wind ab."

DPA Umgestürzter Baum in Düsseldorf

Doch für die Jecken im Rheinland ist die entscheidende Frage, wann genau der Wind schwächer wird. Der Deutsche Wetterdienst rechnet auch am Nachmittag noch mit Windstärke 8.

Wie sieht es in den einzelnen Karnevalshochburgen aus? Ein Überblick:

In Düsseldorf kann der Zug nur bis Windstärke 7 stattfinden. Man gehe davon aus, dass der Zug ziehen könne, hieß es vom Deutschen Wetterdienst. Statt wie ursprünglich geplant um 11.50 Uhr soll der Zug erst um 13.30 Uhr starten. In diesem Jahr werden keine Pferde dabei sein.

Im rheinland-pfälzischen Koblenz beginnt der Rosenmontagsumzug ebenfalls später. Statt um 12.11 Uhr werde der Zug erst um 14.11 Uhr starten, sagte der Vizepräsident der Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK), Christian Johann. Zudem wurde die Koblenzer Strecke um einen Kilometer verkürzt. Damit soll sichergestellt werden, dass alle Wagen vor Einbruch der Dunkelheit zurückkommen.

In Köln ist der Zug pünktlich um 10 Uhr gestartet - aber nur mit Einschränkungen: Auf tragbare Großfiguren, Fahnen, Schilder, Pferde und Kutschen wird verzichtet. Das hat das Festkomitee Kölner Karneval bereits am Wochenende entschieden. Alle großen Motivwagen sollen aber mitfahren. Der Kölner Rosenmontagszug ist der größte in Deutschland.

In Mainz hat der Zug um 11.11 Uhr begleitet von heftigem Wind begonnen, wurde jedoch kurz darauf gestoppt.

Der Zug sollte ursprünglich nach Plan ziehen, allerdings mit Einschränkungen. Der Zug findet ohne Pferde statt. Große Fahnen werden dieses Jahr nicht mitgeführt.

Auch den kleinen Karnevalszügen machte das Wetter zu schaffen. In Bottrop wurde der Umzug abgesagt. Die Gefahr durch den Sturm sei zu groß, sagte Bottrops Oberbürgermeister Bernd Tischler.

In Duisburg startet der Zug zwei Stunden später um 15.11 Uhr, in Ratingen bei Düsseldorf wurde der Zug um fünf Stunden verschoben und beginnt ebenfalls erst um 15.11 Uhr. Aachen plant eine Stunde später um 12.11 Uhr zu starten. Münster verschiebt um zwei Stunden auf 14.11 Uhr.

Überall haben die Veranstalter aber bis zuletzt die aktuellen Wetterprognosen im Blick, um zu entscheiden, ob der Zug womöglich sogar ganz abgesagt werden muss.