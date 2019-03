Karneval Sturmwarnung gefährdet Rosenmontagszüge

Auf die Frage, ob Deutschlands größter Rosenmontagszug stattfindet oder nicht, hat Tanja Holthaus, Sprecherin des Festkomitees, noch keine Antwort: "Wir werden gegen Mittag noch einmal beraten und dann eine Entscheidung treffen. Ob der Zoch dann stattfindet, hängt von der Empfehlung des Deutschen Wetterdienstes ab, mit dem wir zusammenarbeiten."

So sieht das nicht nur in Köln aus, das über die tollen Tage fraglos der Nabel der rheinischen Karnevalswelt ist. Im rheinischen Herzland Nordrhein-Westfalens herrscht seit Tagen Ausnahmezustand. Was Außerrheinischen nur schwer zu vermitteln ist: Karneval alias Fastnacht ist kein Termin, sondern ein Zustand.

Er schafft in Deutschlands dichtestbesiedeltem Gebiet eine Art alternative Realität, in der es völlig normal ist, in aller Öffentlichkeit als Huhn, Spiegelei oder Saurier aufzulaufen. Allein in Köln wollen sich das zum alljährlichen Rosenmontagszug rund eine Million Menschen tun. Und während die Wirtschaften ab Öffnung aus allen Nähten platzen, steht der Rest der rheinischen Wirtschaft still - alles in der Region ist auf den Karneval fokussiert. Eine Absage der großen Züge ist dementsprechend eine närrische Katastrophe.

Erinnerungen an 2016

Zuletzt ist das 2016 passiert. Ähnlich wie in diesem Jahr begannen die Wetterdienste einige Tage vor Stichtag, vor einem kommenden Unwetter zu warnen. Für Montag und Dienstag werden im Rheinland vom Niederrhein bis Bonn starke Winde, ausgiebiger Regen, stürmische Böen und Gewitterlagen befürchtet. 2016 sagten bei dieser Warnungslage Düsseldorf und Bonn ihre Züge ab, nur Köln zog durch: Was kümmert es die Narren schon, wenn sie nass werden?

Doch das ist bei den großen Zügen problematischer als bei den kleineren Veedelszügen oder den zahlreichen Umzügen in den kleineren Städten und Dörfern. Was vor allem Köln und Düsseldorf vom Rest unterscheidet, sind die schiere Größe und der Aufwand der Aufbauten und Festwagen. In den urbanen Karnevalshochburgen leistet man sich gern auch mal einen überdachten Tribünenstand. Temporäre Tribünen vertragen sich aber nicht gut mit Windböen bis 102 km/h. Was natürlich auch für hochaufragende Motivwagen oder Pferde im Zugprogramm gilt - so oder so werden die Veranstalter der Züge hier mit Vorsichtsmaßnahmen reagieren müssen.

"Wir haben schon angefangen, Maßnahmen einzuleiten, zum Beispiel solche Tribünendächer abzubauen", sagt Tanja Holthaus. Wie 2016, und damals hat das gereicht. Holthaus hofft auch für dieses Jahr darauf, "wir sind noch optimistisch. Aber am Ende werden wir der Empfehlung des Wetterdienstes folgen müssen."