Zirkusvorstellung in Kassel Artist leicht verletzt nach Sturz von "Todesrad"

Bei einer Vorstellung im Zirkus Flic Flac in Kassel ist ein Artist von einem sogenannten "Todesrad" etwa drei Meter tief in die Manege gestürzt. Eventmanager Martin Krockauer organisierte die Show am Dienstagabend. Ihm zufolge hat sich der Mann leicht am Fuß verletzt.

Der Unfall ist demnach beim letzte Auftritt des Abends passiert. Die Artisten des Duos Vanegas schlugen mehrere Salti auf dem Akrobatik-Gerät mit zwei großen miteinander verbundenen Rädern.

Gegen 22 Uhr rutschte einer der beiden ab. "Wahrscheinlich hat er sich bei dem Sturz dabei den Fuß geprellt", sagte Krockauer. Der Notarzt sei gerufen worden, der Artist habe aber schon wieder selbstständig zu dem Rettungsfahrzeug gehen können. Er sei zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gekommen.

Die Show sei daraufhin vorzeitig beendet worden, da ein Zuschauer kurz nach dem Unfall einen Kreislaufkollaps erlitten habe. Zunächst hatte die "Hessische/Niedersächsische Allgemeine" (HNA) über das Thema berichtet.

Einen Tag vor Weihnachten hatte sich eine Artistin bei einer Zirkusvorstellung im nordrhein-westfälischen Remscheid schwer verletzt. Sie stürzte der Polizei zufolge acht Meter tief.