Ex-Papst Benedikt XVI. kritisiert "ungeistliche Bürokratie" in der deutschen Kirche

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. hat die katholische Kirche in Deutschland kritisiert. Wegen der hohen Zahl bezahlter Kirchenmitarbeiter gebe es zu viel "ungeistliche Bürokratie" und zu wenig "Dynamik des Glaubens", sagte der frühere Papst dem Journalisten Peter Seewald im Interviewband "Letzte Gespräche".

"In Deutschland haben wir diesen etablierten und hochbezahlten Katholizismus, vielfach mit angestellten Katholiken, die dann der Kirche in einer Gewerkschaftsmentalität gegenübertreten", sagte der 89-jährige Geistliche demnach. Außerdem bescheinigt er der Kirche laut "Süddeutscher Zeitung" in seinem Heimatland eine "Theoretisierung des Glaubens" und "Mangel an einer lebendigen Dynamik".

"Entscheidung für den Zölibat fiel ihm nicht leicht"

Demnach bestätigte der 2013 aus Altersgründen zurückgetretene Papst auch Gerüchte über eine homosexuelle Seilschaft im Vatikan. Eine solche habe es während seines Pontifikats gegeben, und er habe sie zerschlagen lassen. "Ob sich wieder was bildet, weiß ich nicht", fügte Benedikt hinzu.

Zu den Skandalen um pädophile Priester und korrupte Machenschaften im Vatikan sagte Benedikt, es sei ihm nicht gelungen, die Kirche so vom Schmutz zu reinigen, wie er es sich gewünscht habe. Immerhin habe er jedoch Hunderte pädophile Priester entlassen.

Buchautor Seewald hatte sich am Mittwoch bereits über die frühen Jahre des Ex-Papstes geäußert. Der junge Joseph Ratzinger sei unglücklich verliebt gewesen, und seine Verliebtheit habe ihm zu schaffen gemacht. "Er ist wirklich ein sehr smarter Typ gewesen, ein hübscher junger Mann, ein Schöngeist, der Gedichte schreibt und Hermann Hesse liest", so Seewald: "Die Entscheidung für den Zölibat ist ihm nicht leichtgefallen."