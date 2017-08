Katzen und ihre Besitzerinnen Wer ist hier die Diva?

Es gibt dieses Klischee der verschrobenen Katzenhalterin: alleinstehend, im mittleren Alter, kinderlos - das Tier dient als Ersatz für Partner und Nachwuchs. Da sei nichts dran, sagt Fotografin BriAnne Wills: "Frauen mit Katzen sind cool, interessant, stylisch und talentiert, nicht verrückt."

Seit fast drei Jahren fotografiert Wills Katzenliebhaberinnen und ihre meist flauschigen Begleiter. Rund 200 sind bereits auf ihrem Instagram-Account "Girls and their Cats" und ihrer Webseite zu sehen: Businessladys und Künstlerinnen, verheiratet oder zufrieden alleinlebend. Die meisten der Frauen kommen aus New York City, einige aus Portland, Oregon.

Wills zeigt die Frauen in ihrer eigenen Wohnung. Sie spielen mit ihren Katzen, kuscheln, tauschen zärtliche Blicke aus und präsentieren stolz ihre Tiere . Die Fotografin geht möchte die Persönlichkeit der Frauen herausstellen: "Alle sollen sich so zeigen können, wie es für sie selbst am besten ist. Sie dürfen entscheiden, wie ihr persönlicher Stil aussieht und wo in ihrer Wohnung sie fotografiert werden möchten." Wills fängt verschiedene Momente ein, mal natürlich, mal gestellt, und versucht damit die Beziehung von Katze und Halterin zu dokumentieren.

Es sei nicht immer einfach, die Tiere zu fotografieren: "Ich benutze ein lautes Spielzeug, um die Aufmerksamkeit des Tieres auf mich zu lenken. Katzen sind nicht die besten Modelle, weil sie nicht sehr kooperativ sind. Sie mögen es nicht, wenn sie merken, dass man sie zu einem bestimmten Verhalten zwingen will." Manchmal habe es schon über eine Stunde gedauert, die Katze überhaupt aus ihrem Versteck zu locken: "Die Frauen entschuldigen sich oft für das Verhalten, aber ich sage ihnen immer, dass das sehr typisch für diese Tiere ist", so Wills. Manchmal helfe es nur noch, die Katzen mit Leckerlis zu bestechen.

Wills selbst bezeichnet sich als großen Katzenfan, sie ist fasziniert von der Nähe, die sich zwischen Mensch und Tier aufbaut: "Man muss sich die Liebe einer Katze verdienen, aber sobald man das geschafft hat, kann die Bindung nicht mehr getrennt werden." Sie und ihr Ehemann nahmen sich zweier Katzen aus der Ukraine an. Diese helfen der Fotografin nun, wenn sie sich einsam fühlt.

Mittlerweile sucht Wills nicht mehr nach Protagonistinnen - sie kommen zu ihr: "Mein Posteingang wird überflutet von Katzenbesitzerinnen, die mitmachen möchten." Auffällig ist allerdings, dass hauptsächlich junge Menschen gezeigt werden. Ältere würden sich kaum bei ihr melden, sie zu finden sei schwieriger: "Ich glaube, das hat tiefere Gründe", sagt die Fotografin, "zum Beispiel, wie ältere Frauen sich selbst wahrnehmen." Ihre Serie gibt nur einen Einblick in die Welt der Katzenliebhaberinnen, zeigt aber keine Übersicht typischer Frauen.

Mit ihrem Projekt möchte Wills noch lange nicht aufhören. Ihr Traum: ein Buch herauszubringen - mit Katzen und Frauen aus der ganzen Welt.