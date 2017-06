kurz & krass Finger im Bohrloch - Feuerwehr zerlegt Sitzbank

Am Anfang steckte der Finger einer Siebenjährigen im Bohrloch einer Bank. Am Ende musste die Feuerwehr eine Sitzbank auseinandernehmen.

Ein Mädchen in Kiel hatte seinen Finger in das Loch an einer öffentlichen Bank gesteckt. Eltern und Nachbarn versuchten, den Finger mit Öl und Seife geschmeidig zu machen und aus dem Loch zu ziehen. Ohne Erfolg. Die Feuerwehr musste anrücken. Vorsichtig zerlegten die Rettungskräfte Stück für Stück die komplette Bank.

Rund eine Stunde später war der skurrile Einsatz beendet, das Mädchen samt Finger wieder frei. Die Siebenjährige blieb während der Rettung ruhig und konnte sogar lachen. Verletzt wurde das Kind nicht.