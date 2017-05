Report zu 172 Ländern Kinder ohne Kindheit

Die fünfjährige Sanjana sammelt in Neu-Delhi Müll. Die 13-jährige Maria aus Rio starb bei einer Schießerei zwischen Polizei und Drogendealern. Omar* ist zwölf Jahre alt und muss für seine Familie sorgen, seitdem sein Vater im Syrien-Krieg getötet wurde und sein älterer Bruder in den Kampf zog. Die 14-jährige Tulasa aus Nepal wurde mit 13 verheiratet. Ihr erstes Kind kam tot zur Welt. Saida* aus dem Jemen ist 18, sieht aber aufgrund von Mangelernährung eher aus wie ein Kind.

Diese Schicksale stehen stellvertretend für das Leid von Millionen Kindern weltweit. Ein Bericht der Organisation Save the Children dokumentiert zum Internationalen Kindertag am 1. Juni die Situation in 172 Ländern.

Dem Bericht zufolge werden weltweit mehr als 700 Millionen Kinder ihrer Kindheit beraubt - wenn sie überhaupt eine Chance haben aufzuwachsen: Rund 16.000 unter Fünfjährige sterben dem Report nach täglich. Laut Save the Children gehen mehr als 260 Millionen Kinder nicht zur Schule, fast 170 Millionen sind zur Kinderarbeit gezwungen.

In der Zeit, die Sie brauchen, um diesen Satz zu lesen, sind mehrere Mädchen auf der Welt Mutter geworden. Auch diesen Kindern werde "alles geraubt, was eine Kindheit ausmacht", sagt Bidjan Nashat, Vorstand bei Save the Children in Deutschland.

Anhand von acht Faktoren hat die Organisation eine Rangliste erstellt, die zeigen soll, in welchen Ländern die meisten und die wenigsten Kinder eine unbeschwerte Kindheit erleben dürfen. Die Kriterien sind:

Todesrate von Kindern unter fünf Jahren

Mangelernährung

Schulbesuch

Kinderarbeit

Kinderheirat

Schwangerschaft 15- bis 19-jähriger Mädchen

Vertreibung von Kindern durch Konflikte

Kinder als Mordopfer

Pro Kategorie wurden maximal 125 Punkte vergeben - je mehr, desto besser sind die Verhältnisse für Kinder in einem Land:

2017 Childhood Index - Rangliste Rang Land Ergebnis 1 Norwegen 985 1 Slowenien 985 3 Finnland 983 4 Niederlande 982 4 Schweden 982 6 Portugal 981 7 Irland 980 8 Island 979 8 Italien 979 10 Belgien 978 10 Zypern 978 10 Deutschland 978 10 Südkorea 978 14 Frankreich 976 14 Spanien 976 16 Japan 974 16 Schweiz 974 18 Australien 973 18 Griechenland 973 18 Luxemburg 973 21 Dänemark 972 21 Israel 972 23 Großbritanien 971 24 Litauen 970 25 Kroatien 969 26 Estland 967 26 Polen 967 28 Neuseeland 964 29 Ungarn 962 30 Lettland 956 31 Malta 953 32 Weißrussland 951 33 Singapur 949 34 Katar 947 35 Bosnien & Herzegowina 942 36 USA 941 37 Russland 940 38 Kuwait 938 39 Ukraine 937 40 Kasachstan 935 41 China 928 41 Serbien 928 43 Oman 927 44 Montenegro 926 45 Libanon 924 45 Tunesien 924 47 Saudi-Arabien 922 48 Malediwen 920 49 Bulgarien 917 49 Mauritius 917 51 Jordanien 915 52 Rumänien 914 53 Chile 913 54 Armenien 912 54 Bahamas 912 56 Mazedonien 910 56 Tonga 910 58 Samoa 909 59 Barbados 905 59 Türkei 905 61 Algerien 903 61 Kuba 903 61 Sri Lanka 903 64 Brunei 896 65 Malaysia 894 66 Costa Rica 892 67 Argentinien 883 67 Fiji 883 67 St. Lucia 883 70 Mongolei 880 71 Albanien 877 71 Trinidad & Tobago 877 73 Jamaica 872 74 Seychellen 871 74 Uruguay 871 76 Moldawien 867 77 Turkmenistan 865 78 Nordkorea 862 78 Usbekistan 862 80 Iran 860 81 Surinam 859 82 Palästina 858 83 Marokko 853 84 Thailand 852 85 Kap Verde 851 85 Georgien 851 87 Aserbaidschan 835 88 Ägypten 830 89 Brasilien 821 90 Mexiko 819 91 Kirgisistan 816 92 Vietnam 815 93 Bhutan 813 94 Tadschikistan 812 95 Ecuador 808 96 Philippinen 807 96 Vanuatu 807 98 Belize 801 99 Panama 800 100 Botswana 796 101 Indonesien 793 102 Paraguay 790 103 Peru 788 103 Südafrika 788 105 Namibia 777 105 Swasiland 777 107 Gabun 775 108 Guyana 771 109 Nicaragua 766 109 Solomon Inseln 766 111 Ghana 761 112 Burma 757 112 Ruanda 757 114 Bolivien 756 114 Sao Tome & Principe 756 116 Indien 754 117 Kambodscha 753 118 Kolumbien 752 119 Kenia 750 120 Dom. Republik 741 121 Haiti 733 122 Osttimor 732 123 Irak 730 124 Kongo 728 125 Venezuela 724 126 El Salvador 723 127 Djibouti 715 128 Senegal 699 129 Komoren 688 130 Laos 684 130 Togo 684 132 Liberien 681 132 Uganda 681 134 Bangladesch 680 134 Nepal 680 136 Papua Neu Guinea 674 137 Syrien 668 138 Simbabwe 664 139 Äthiopien 657 140 Jemen 653 141 Burundi 650 142 Honduras 648 143 Gambia 645 144 Sudan 639 145 Tansania 635 146 Sambia 633 147 Guatemala 624 148 Pakistan 621 149 Malawi 619 150 Lesotho 611 151 Eritrea 608 152 Afghanistan 602 153 Äquatorialguinea 601 154 Benin 592 155 Mauretanien 591 156 Guinea-Bissau 589 157 Madagaskar 587 158 Elfenbeinküste 586 159 Kamerun 585 160 Mosambik 578 160 Nigeria 578 162 DR Kongo 558 163 Guinea 546 163 Sierra Leone 546 165 Burkina Faso 541 166 Südsudan 488 167 Tschad 473 168 Somalia 470 169 Zentralafrikanische Republik 428 170 Mali 414 171 Angola 393 172 Niger 384 Quelle: Save the Children;

Höhere Punktzahl (maximal 1000) = besseres Ergebnis;

Rang 1 bis 37: Wenige Kinder ohne Kindheit

Rang 38 bis 111: Einige Kinder ohne Kindheit

Rang 112 bis 153: Viele Kinder ohne Kindheit

Rang 154 bis 172: Die meisten Kinder ohne Kindheit

Behütete Kindheiten in Europa

Spitzenreiter sind Norwegen und Slowenien mit 985 von 1000 möglichen Punkten. Auch in anderen europäischen Staaten wie Finnland, den Niederlanden, Schweden, Portugal, Island, Irland und Italien wachsen Kinder vergleichsweise unbeschwert auf.

Deutschland landet in dem Ranking zusammen mit Belgien, Zypern und Südkorea auf Platz 10, mit 978 Punkten. Gut, aber gut genug? "Wir sollten den Anspruch haben, Weltmeister zu sein, nicht nur im Fußball", sagt Nashat. Deutschland könne sich nicht vom Leid der Kinder in anderen Ländern abkapseln. "Das haben wir spätestens in der Flüchtlingskrise gemerkt." Deshalb sei es wichtig, Kindern aus Flüchtlingsfamilien hierzulande Zugang zu Bildung zu verschaffen.

An anderen Ende der Skala liegen Niger (384 Punkte), Angola (393) und Mali (414). Die USA landen auf Rang 36 (941) - knapp vor Russland (940), aber hinter Weißrussland (951).

Es ist der erste Report dieser Art. Save the Children plant eine jährliche Aktualisierung, um aufzulisten, "in welchen Ländern wie vielen Kindern die Kindheit geraubt wird", sagt Nashat. "Kindheit ist ein Recht."

Schwierige Datenlage

Der Bericht stützt sich auf Daten der Weltgesundheitsorganisation WHO, der Weltbank, Behördenangaben, Fachliteratur sowie diverser Hilfsprogramme der Vereinten Nationen. Nashat gibt zu, dass die Daten unvollständig sind - weil sie mancherorts schlicht nicht erhoben werden oder weil die Ämtern den Zugang verweigern. Und nicht nur in Entwicklungsländern: Für Österreich und Deutschland etwa vermerkt der Bericht, dass die Daten zu Schulbesuch und Kinderarbeit veraltet oder nicht vorhanden seien.

So schwierig die Situation ist - Nashat sieht keinen Grund zu verzweifeln. "Wir sehen es nicht als unsere Aufgabe an zu sagen, dass alles nur schlecht ist." Selbst in armen Ländern wie Liberia oder Niger sei es gelungen, die Kindersterblichkeit innerhalb von 25 Jahren zu halbieren. Immer wieder erlebe er ermutigende Beispiele, sagt Nashat. So sei es etwa mit Hilfe gelungen, ein Mädchen aus Somalia aus einer Zwangsehe zu holen.

Noch sind das Einzelfälle. Damit das nicht so bleibt, fordert Save the Children die Regierungen dazu auf, die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (Agenda 2030) umzusetzen: Kein Kind dürfe an vermeidbaren oder behandelbaren Ursachen sterben oder Opfer von extremer Gewalt werden. Kein Kind dürfe wegen Mangelernährung, Frühverheiratung, Frühschwangerschaft oder Kinderarbeit seiner Zukunft beraubt werden. Alle Kinder müssten Zugang zu qualitativ hochwertiger Bildung haben.

* Name im Bericht von Save the Children aus Gründen des Schutzes geändert