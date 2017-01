Kinderehe in Äthiopien "Ich wollte Ärztin werden"

In dieser Minute heiraten 28 Mädchen. Und in der nächsten Minute weitere 28. Und dann noch mal 28. Jedes Jahr werden so weltweit aus 15 Millionen Kindern Ehefrauen.

Junge Frauen, die eigentlich noch Mädchen sind - und doch schon einen Mann haben, manchmal ein Kind. Dieses Schicksal teilen Abaynesh aus Äthiopien, Ramgani aus Indien und Nayane aus Brasilien. Jede hat ihre eigene Geschichte, ihre eigenen Gründe und ihren eigenen Weg, mit ihrer Situation umzugehen. SPIEGEL ONLINE lässt sie erzählen.

Abaynesh, 14 Jahre alt, aus Äthiopien

"Als ich frisch verheiratet war, wollte ich weiter zur Schule gehen, aber meine Familie und meine Schwiegereltern untersagten es mir", sagt Abaynesh, während sie in der Hütte aus Holz, sonnengetrockneten Ziegeln und Stroh hin- und hergeht. Abaynesh wohnt mit ihrem Mann und zwei Maultieren in Gindero im äthiopischen Bundesstaat Amhara.

Die großen grünen Berge, Felder, so weit man sehen kann, und eine Nacht, so dunkel, dass nur die Sterne einen daran erinnern, dass man die Augen offen hat, zeugen von einer Gegend ohne Eile und Fortschritt. Es gibt keine Nachbarn, kein fließend Wasser, keine Elektrizität oder Uhren.

Die Sonne ist noch nicht aufgegangen, doch Abaynesh, 14 Jahre alt, ist bereits auf dem Weg zum Fluss, um Wasser zu holen. Sie trägt einen Kessel mit 20 Liter Fassungsvermögen auf ihrem schmalen Rücken - und weder das Gewicht noch ihre fortgeschrittene Schwangerschaft beeinträchtigen ihren schnellen und kräftigen Schritt.

Als sie vor drei Jahren heiratete, haben ihre Schwiegereltern ihren Namen in Jemata geändert. Ihr alter Name Abaynesh steht für das, was sie erreichen wollte und nicht konnte. "Als ich klein war, hatte ich sehr gute Schulnoten. Ich wollte Ärztin werden", erzählt sie sehnsuchtsvoll.

Kurz nach der Geburt wurde sie beschnitten

Äthiopische Mädchen werden auf zweierlei Art verheiratet. Die verbreitetste ist eine Vereinbarung zwischen den Familien. Die zweite ist Kidnapping. Wenn die Familie der Heirat nicht zustimmt, raubt der Mann die junge Braut. Aufgrund von Tradition und Ehre haben die Eltern der zukünftigen Braut danach keine andere Wahl mehr, als die Verbindung zu akzeptieren.

41 Prozent der Äthiopierinnen zwischen 20 und 24 Jahren haben als Kind geheiratet. Drei von vier Frauen zwischen 15 und 49 Jahren mussten eine Genitalverstümmelung erleiden. Abaynesh ist Teil beider Statistiken. Ihre Schamlippen wurden kurz nach ihrer Geburt beschnitten.

Diese beiden Bräuche existieren in mehr als 20 Ländern, zumeist in Afrika, und sind manchmal eng miteinander verknüpft - insbesondere wenn die Genitalverstümmelung Voraussetzung für die Hochzeit ist.

Abaynesh wurde nicht aus Gründen der Reinheit verstümmelt oder um ihr das körperliche Vergnügen zu nehmen, sondern um "die männliche Penetration nach der Heirat zu erleichtern", wie Mesel Nigusie sagt, die seit 28 Jahren weibliche Beschneidungen vornimmt.

"Es muss gemacht werden, bevor die Mädchen 15 Tage alt sind, denn davor ist der Körper kräftiger und heilt schneller", sagt sie. Sie garantiert, dass binnen acht bis zehn Tagen die Wunde verheilt und der Schmerz vorbei sei.

So lebt Abaynesh Mesel Nigusie ist 48 Jahre alt. Sie beschneidet seit 28 Jahren Mädchen, ohne den Familien für ihren Dienst etwas zu berechnen. Seit die Regierung es verboten hat, wird die weibliche Beschneidung im Geheimen durchgeführt. "Ich werde immer noch gebeten, es zu tun, aber es ist das Risiko nicht wert, wenn ich kein Geld dafür bekomme" erklärt sie. Nachdem sie Wasser geholt hat, putzt Abaynesh ihr Heim, das Haus ihrer Schwiegereltern und die Tierhütte, sammelt den Tierkot auf, entzündet das Feuer am Boden, sammelt Maiskolben, macht den Abwasch und kocht, in einer seltsamen Verrenkung über ihren Bauch gebeugt, das Mittag- und Abendessen für die ganze Familie. Abaynesh beginnt, den Mais für das Mittagessen zu braten. Sie war 11 Jahre alt, als sie verheiratet wurde. Auf Nachfrage erklärt sie, dass sie und ihr Mann zehn Tage nach der Heirat anfingen, Geschlechtsverkehr zu haben. "Ich habe geheiratet, ich wusste, was auf mich zukommen würde", sagt sie. Auf diesem Bild bereitet Abaynesh das Feuer vor, um Kaffee zu kochen, während ihr Mann Tadesse das Brennholz holt. Laut Angaben von UNICEF gibt es in der Region von Amhara, wo sie leben, den größten Prozentsatz registrierter Kinderehen im Land: 45 Prozent der Frauen zwischen 20 und 24 Jahren waren vor dem gesetzlichen Mindestalter verheiratet. Die Frauen der Familie trinken nach dem Mittagessen Kaffee. Sie nehmen ihr Essen erst ein, wenn die Männer ihre Mahlzeit beendet haben. Auf der rechten Seite sitzt Abayneshs Schwiegermutter. Ihre Schwägerin (23 Jahre alt) hält ihr drittes Kind im Arm. Abayneshs kleine Schwester (12) sitzt im Hintergrund. Die 14-jährige Abaynesh und der 22-Jährige Tadesse stehen vor einer der Scheunen. Es ist das erste Mal, dass Tadesse raucht; er kann nicht anders und muss husten. Abaynesh fand heraus, dass sie Tadesse heiraten sollte, als die Gäste zur Feier eingeladen wurden. Vorher hatte ihr niemand davon etwas erzählt. Abaynesh und Tadesse erwarten ihr erstes Kind. Sie erklären, dass ihr Sohn oder ihre Tochter nicht dasselbe durchmachen soll wie sie selbst. Amhara, der Staat aus dem sie kommen, ist der Ort mit dem niedrigsten mittleren Alterswert (14,7 Jahre) zur Zeit der ersten Heirat. Da Abaynesh schwanger ist, hilft sie ihrer Schwiegerfamilie jetzt seltener auf den Feldern. Sie sagt, dass sie glücklich sei, aber vorhabe, mit ihrem Mann in die Stadt zu ziehen, weit weg von der Schwiegerfamilie, um mehr "Freiheit" zu haben und eigene Entscheidungen treffen zu können. Yalelet Assefa, 27, und Sinide Mekoya, 14, haben im Januar 2016 geheiratet. Yalelets Vater wollte eine Frau für seinen Sohn, der immer älter wurde, und bat Sinides Vater um die Hand seiner Tochter. Auch sie wusste bis kurz vor der Hochzeit nicht, dass sie verheiratet werden sollte. Als sie ins Haus ihrer Schwiegereltern zog, verließ sie die Schule. Birara Dessie, 25, und Haimanot Abera, 14, heirateten im Juni 2016. Auf die Frage nach ihrem Alter gibt sie keine Antwort, ihr Ehemann antwortet an ihrer Stelle. Sie geht nicht mehr zur Schule, sondern hilft ihrer neuen Familie auf den Feldern und erledigt die Hausarbeit.

Abayneshs Schwiegervater sagt, dass Familien beschnittene Frauen aus kulturellen Gründen bevorzugten. Zudem würden sich junge Mädchen besser in die Familie ihres Mannes einfügen, wären weniger aufsässig und bessere Ehefrauen.

Abayneshs Augen verraten die Erschöpfung, die ihr restlicher Körper zu verstecken weiß. Nach dem Abendessen bereitet sie den Kaffee zu, während sie inmitten des Zimmers der Schwiegereltern hockt. Sie wirkt unbeteiligt inmitten der Familiengespräche um sie herum und sagt kaum ein Wort.

So macht sie immer weiter mit ihren alltäglichen Aufgaben. Vielleicht träumt sie manchmal dabei, wie es ihr als Ärztin ergangen wäre.

Lesen Sie auch die Geschichten von Ramgani aus Indienund Nayane aus Brasilien. Diese Reportage wurde vom European Journalism Centre unterstützt.