Kinderehe in Indien "Wenn ich wieder zu meinem Ehemann soll, haue ich ab"

In dieser Minute heiraten 28 Mädchen. Und in der nächsten Minute weitere 28. Und dann noch mal 28. Jedes Jahr werden so weltweit aus 15 Millionen Kindern Ehefrauen.

Junge Frauen, die eigentlich noch Mädchen sind - und doch schon einen Mann haben, manchmal ein Kind. Dieses Schicksal teilen Abaynesh aus Äthiopien, Ramgani aus Indien und Nayane aus Brasilien. Jede hat ihre eigene Geschichte, ihre eigenen Gründe und ihren eigenen Weg, mit ihrer Situation umzugehen. SPIEGEL ONLINE lässt sie erzählen.

Ramgani, 18 Jahre alt, aus Indien

"Ich will die Schule zu Ende machen", sagt Ramgani mit der Gewissheit und Überzeugung eines Menschen, der sein Schicksal zum Guten wenden kann - und vielleicht auch das Schicksal anderer Mädchen und Frauen.

Sie ist spät dran; die Dinge, die sie zu Hause erledigen muss, haben sie länger als sonst aufgehalten. Sie erreicht den Schulhof voller Energie; hinter ihr wirbelt eine Staubwolke auf, als sie in Richtung des Brunnens läuft.

Nachdem sich der Staub wieder gelegt hat, kommt Ramgani in ihren weißen Uniformhosen heran. Sie trägt nicht die weibliche Uniform, sondern dieselbe wie die Männer. Ihre Körpersprache zeugt von Sicherheit und Stärke, die sich verflüchtigen, sobald sie den Mund aufmacht: Dann wirkt sie fragil und schüchtern.

Ramgani ist gerade 18 geworden, sie wurde verheiratet, als sie noch sehr klein war, die Heirat wurde "vollzogen", als sie 14 war und die Familie ihres Mannes einforderte, dass sie bei ihm einzog. Ihre Geschichte steht exemplarisch für den ständigen Kampf, dem Schicksal entgehen zu wollen, wenn man als Frau in einem kleinen ländlichen Dorf im Bezirk Bhilwara geboren wird, im Staat Rajasthan, Indien.

Fast 27 Millionen indische Frauen zwischen 20 und 24 Jahren wurden vor dem gesetzlichen Mindestalter von 18 Jahren verheiratet. In Rajasthan heirateten 65 Prozent der Frauen noch im Kindesalter.

Kailash Brijwasi leitet die Hilfsorganisation Jatan, die seit 15 Jahren in Indien arbeitet, um Kinderehen zu beenden. Er sagt, dass diese Statistiken nur registrierte Daten der Regierung erfassten und die wirklichen Zahlen höher seien als die offiziellen.

Der Mann sitzt auf dem Stuhl, die Frau hockt auf dem Boden

Kinderehe in Indien Meena Lohar, 21 Jahre alt, blauer Rock, wurde im Alter von 14 Jahren verheiratet und schaffte es später, geschieden zu werden. Der Mann hatte bezüglich seines Alters gelogen (er war viel älter) und ihre Eltern halfen ihr bei der Trennung. In Gelb: Vaishali, 19. Ihr Vater arrangierte ihre Hochzeit, als sie jünger war, aber sie konnte ihn mit Hilfe ihrer Mutter und einer lokalen NGO davon abbringen. Auf der Treppe sitzt Meenas Großmutter; auch sie war vor sehr langer Zeit eine Kinderbraut. Ein kleines Mädchen berührt das Bild einer hinduistischen Gottheit in Changedi, Rajastan, Indien. Hindus sind die größte religiöse Gruppe des asiatischen Landes, gefolgt von Muslimen. Kinderehen gibt es in beiden Gemeinden etwa in gleichem Umfang (laut Volkszählung jeweils circa 31 Prozent und 30 Prozent). Arti Khatik und ihre Schwestern spielen mit ihrem Sohn. Arti erzählt ihrer Mutter manchmal, wie unglücklich sie ist. Die Mutter erwidert dann, dass sie sie, wenn sie kein Kind hätte, wieder hätte verheiraten können, ihr so aber keine andere Wahl bliebe. Ein Feld in Changedi, Rajasthan, Indien. Es ist leicht zu erkennen, dass darauf nur Frauen und Kinder arbeiten. Blick auf Changedi, die kleine Stadt, in der Meena, Arti und Vaishali geboren wurden. Hier, wie auch in anderen ländlichen Teilen von Rajasthan, sind Kinderehen üblich. Eine Hochzeit in einem kleinen Dorf nahe Udaipur. Der Bräutigam behauptet, er sei 18 Jahre alt und die Braut 22. Ein Verwandter verrät später, dass die Braut jünger sei als der Mann. Manche Familien lügen bezüglich des Alters der Frau, weil sie Angst vor Strafen der Regierung haben. Manche der Mädchen haben keine Geburtsurkunden; das macht es einfacher für die Familien, eine Braut zu finden. Artis Sohn liegt weinend am Boden, während Arti das Haus säubert, bevor ihre Schwiegermutter und ihr Ehemann von der Arbeit kommen. Arti ist "glücklich", dass ihre Schwiegermutter Witwe ist; mit noch einem Mann im Haus wären die Dinge viel schwieriger, denkt sie. Ramgani Jat, 18 Jahre alt, steht im Haus ihrer Eltern. Sie wurde heimlich verheiratet, als sie noch sehr jung war. Ihre Heirat wurde "vollzogen", als sie 14 Jahre alt war. Sie kämpft fast täglich mit ihrem Vater, weil sie zu Hause bleiben und weiter lernen möchte, doch die Familie ihres Mannes will sie möglichst bald im Haus haben. Ramgani Jat spricht mit Manju, einer Sozialarbeiterin der Jatan NGO, die ihr hilft, damit sie weiter zur Schule gehen kann; derweil blicken die anderen Frauen zu Ramganis Vater, der das Haus betritt. Ramgani erinnert sich daran, wie er einmal so wütend auf sie war, dass er ihre "westlichen" Kleidungsstücke verbrannte, weil sie fest entschlossen war, in der Schule zu bleiben. Vaishalis kleine Schwestern sitzen neben ihrer Mutter. Dank Vaishali und ihrer Mutter werden sie noch nicht verheiratet und können weiter zur Schule gehen. Sie gehen auf eine Schule, die von Jainisten geleitet wird. Anhänger des Jainismus glauben, dass die Atmung den Tod von mikroskopischen Organismen verursacht, deshalb dient die weiße Maske als Pufferzone.

Ramgani gehört der Jat-Kaste an. Die verheirateten Jat-Frauen auf dem Land stehen buchstäblich nicht auf derselben Stufe wie ihre Ehemänner oder deren Familien. Wenn diese auf einem Stuhl sitzen, muss die Frau auf dem Boden hocken. Wenn der Mann steht, muss die Frau dies ebenfalls - solange, bis er den Raum verlässt.

Die Geschlechterrollen scheinen unverrückbar zu sein, das Kastensystem ist tief verwurzelt in der Gesellschaft. Ein wackliger rechtlicher Rahmen, tonangebende Männer in allen Bereichen und die prekären wirtschaftlichen Bedingungen eines Großteils der Bevölkerung bilden den perfekten Nährboden für Kinderehen.

Ramgani hat acht Schwestern, sie ist die fünftälteste. Alle neun Mädchen wurden bei Zeremonien an aufeinanderfolgenden Tagen verheiratet. Eine der jüngeren Schwestern, um die elf Jahre alt, verbringt bereits Zeit bei ihren Schwiegereltern.

In Indien ist es üblich, dass die Familie der Braut die Mitgift zur Verfügung stellt und sich um die Zeremonie kümmert. Es ist gang und gäbe, mehrere Töchter gleichzeitig mit Mitgliedern derselben Familie zu verheiraten, um Kosten zu sparen; deshalb werden die Bräute immer jünger.

Obwohl sie sehr jung verheiratet werden, verlassen sie ihr Elternhaus nicht vor der Pubertät. Deshalb ist die Heirat für viele nur eine vage Erinnerung, wenn sie von der Familie des Mannes eingefordert werden.

Sobald sie ihr familiäres Heim verlassen haben, übernehmen die Mädchen die Hausarbeiten in ihrem neuen Zuhause; nur wenigen ist es gestattet, sich weiter um ihre Ausbildung zu kümmern.

In der Familie ihres Mannes sah Ramgani, wie ihre Schwägerinnen weiter zur Schule gingen - während sie selbst im Haushalt arbeiten musste. Doch das wollte sie nicht hinnehmen. Sie sprach mit ihrem Onkel, der wiederum mit ihrem Vater - und der überredete Ramganis Schwiegereltern, dass sie wieder zu Hause wohnen und zur Schule gehen durfte.

"Halt den Mund, ich gebe dir Geld fürs Baby."

Arti Khatik hatte weniger Glück. Sie ist 16 Jahre alt und Mutter eines zehn Monate alten Babys. Sie wurde im Alter von etwa sieben Jahren verheiratet, sechs oder sieben Jahre später zog sie ins Haus ihres Ehemannes.

Sie erzählt, wie sie mit 14 ihre Jungfräulichkeit verlor; ihr Partner war ihr körperlich überlegen und zwang sie dazu. Nun träumt sie von einem Leben weit weg von ihrem Ehemann, der trinkt und nicht für das Kind sorgt. Nur wenn er Sex haben will und sie dazu zwingt, sagt er: "Halt den Mund, ich gebe dir Geld fürs Baby."

Auf dem Papier ist die indische Gesetzgebung streng. Jegliche Verbindung, in der die Frau noch nicht 18 Jahre und der Mann noch nicht 21 Jahre alt ist, wird als illegal eingestuft. Jedoch wird diese Vorschrift eher vage angewandt und es gibt nicht genug Handhabe der Regierung, sagt Paresh Ram Bhali, einer der Regierungsvertreter im Bezirk von Biwara.

Der Aktivist Brijwasi hält nicht schärfere Gesetze für die Lösung, sondern mehr Bildung. Mit seiner Organisation sensibilisiert er vor allem junge Männer für die Rechte von Frauen, durchaus mit Erfolg. Immer wieder können die Männer die frühe Heirat ihrer Schwestern verhindern.

Wieder zu Hause, setzt sich Ramgani auf das Motorrad, das ihr ein Familienmitglied geliehen hat. Sie lächelt schüchtern. Sie weiß: Die Familie ihres Mannes möchte sie möglichst bald zurückhaben. "Wenn ich wieder zu meinem Ehemann zurückkehren soll, haue ich ab", flüstert sie.

Lesen Sie auch die Geschichten von Abaynesh aus Äthiopien und Nayane aus Brasilien. Diese Reportage wurde vom European Journalism Centre unterstützt.