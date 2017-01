Kinderehe in Brasilien 15 Jahre alt, Mutter, alleinerziehend

In dieser Minute heiraten 28 Mädchen. Und in der nächsten Minute weitere 28. Und dann noch mal 28. Jedes Jahr werden so weltweit aus 15 Millionen Kindern Ehefrauen.

Junge Frauen, die eigentlich noch Mädchen sind - und doch schon einen Mann haben, manchmal ein Kind. Dieses Schicksal teilen Abaynesh aus Äthiopien, Ramgani aus Indien und Nayane aus Brasilien. Jede hat ihre eigene Geschichte, ihre eigenen Gründe und ihren eigenen Weg, mit ihrer Situation umzugehen. SPIEGEL ONLINE lässt sie erzählen.

Nayane, 15 Jahre alt, aus Brasilien

Nayane und ihre Zwillingsschwester Nayara starren gebannt auf ihre Handys, die bei jeder eintrudelnden Nachricht vibrieren. Nayara hat das Haus seit drei Monaten nicht verlassen. Die Drogenbande "Rotes Kommando", die ihre Gemeinde kontrolliert, hat ihr diese Strafe aufgebrummt, weil sie eine Beziehung zu einem Mann einer verfeindeten Gruppe hatte.

Nayane leistet ihrer Schwester während des Hausarrests Gesellschaft. Sie lümmeln auf einem Bett in einem kleinen verwitterten Raum in einem Haus in Parque Uniao, im Favela-Komplex Maré im Norden von Rio de Janeiro. In Nayanes Schoß liegt Ana Sophia, ihre zehn Monate alte Tochter.

Die Mädchen sind 15 Jahre alt; keine von ihnen geht momentan zur Schule. Nayane macht sich fertig, um heute Nacht auf eine Funk-Party zu gehen, wo sie auch den Vater ihrer Tochter kennengelernt hatte.

Die junge Mutter trägt sein Konterfei auf ihrem T-Shirt. Er starb vor sechs Monaten. Er war im Drogenhandel aktiv und wurde bei einem Polizeieinsatz erschossen.

Brasilien belegt weltweit den vierten Platz der meisten Kinderehen. Fast eine Million Frauen zwischen 20 und 24 wurden verheiratet, bevor sie 15 waren; drei Millionen, bevor sie 18 wurden. Das Mindestalter für Eheschließungen ist 16 Jahre, mit Zustimmung der Eltern. Gleichwohl kann diese Altersgrenze bei Schwangerschaften herabgesetzt werden.

Frühe Schwangerschaften sind in vielen Ländern eine Folge von Kinderehen. In Brasilien sind sie die häufigste Ursache. Die Projektkoordinatorin der Hilfsorganisation Promundo, Vanessa Fonseca, nennt zwei Hauptgründe, warum Mädchen frühe Ehen als gute Sache ansehen: die wirtschaftliche Stabilität, die sie dadurch erreichen, und der Wunsch nach Freiheit.

Anders als in Äthiopien oder Indien steht am Anfang der Ehen in Brasilien oft keine formale Hochzeit. "Das sind eher Absprachen", sagt Fonseca. "Die Mädchen treffen sich, 'heiraten' und trennen sich, wenn es ihnen passt."

Nayane selbst war nie mit dem Vater ihres Kindes verheiratet. So weit kam es nicht mehr. Doch sie erzählt, viele ihrer Freundinnen hätten sich dazu entschieden, mit ihren Partnern zu leben und ihr Elternhaus zu verlassen, um die Regeln der Eltern nicht mehr befolgen zu müssen. Zwei ihrer Freundinnen haben bereits eigene Familien gegründet und zwei sind gerade Mutter geworden.

Als junge Mutter in der Favela Eine Favela in Rio de Janeiro. Die farbigen Häuser sind typisch für diese Gemeinden. Trotz der Bemühungen der brasilianischen Regierung, die Favelas zu befrieden und vom Drogenhandel zu befreien, werden einige nach wie vor von Dealern kontrolliert. Die 15-Jährige Nayane steigt die Treppe hoch zu ihrem Heim in der Favela von Parque Uniao im Norden von Rio de Janeiro. Im Arm hält sie Ana Sophia, ihre 10 Monate alte Tochter. Ana Sophia spielt mit einer Puppe auf dem Bett. In der Nacht, in der Nayane mit Wehen ins Krankenhaus ging, meinten die Ärzte, dass etwas nicht in Ordnung sei - und beschlossen einen Kaiserschnitt. Nayanes Körper war noch nicht bereit für die Geburt. Nayane und ihre Zwillingsschwester Nayare (hinten) verschicken Nachrichten von ihren Handys. Für Nayare muss eine Frau, egal, ob sie zur Schule geht oder nicht, "heiraten und Mutter werden", weil das Gegenteil nicht natürlich sei. Auf dem Bild: Nayane. In einer Studie der Hilfsorganisation Promundo gaben 11,3 Prozent der befragten brasilianischen Mädchen an, dass Frauen zwischen 15 und 18 Jahren die Schule abbrechen und über Heirat nachdenken sollten. Nayane trägt das Foto von Ana Sophias Vater auf ihrem T-Shirt - er wurde bei einem Polizeieinsatz im Drogenmilieu erschossen. Sie kann ihre Tränen nicht zurückhalten, als sie sich an den verhängnisvollen Tag erinnert, an dem ihre Erstgeborene vaterlos wurde. Ein Mädchen tanzt zu Funk Music auf dem Funk Ball, der jeden Samstag in der BB-Bar der Favela stattfindet. Die Art der Funk Music, die die jungen Leute hören, wird charakterisiert durch Texte, die um Drogen, Sex und Verbrechen kreisen. Auf dem Bild trägt ein Junge eine große goldene Jesus-Medaille. Die Rolle der "Königin eines Drogenhändlers" wirkt auf vielen junge Frauen attraktiv. Ein Mädchen tanzt zu Funk Music auf dem Ball. Nayane sagt, dass auf diesen Partys sehr junge Mädchen und Jungen Alkohol trinken und Drogen nehmen. Sie erzählt, dass sie ein 11-jähriges Mädchen kennt, das bereits auf diese Parties geht und Sex mit Männern hat. Die meisten der Paarungen aus sehr jungen Mädchen und Jungen, die sie kennt, kämen während des Balls zustande.

In Brasilien werden die jungen Mädchen nicht in die Verbindungen gezwungen. Das unterscheidet ihre Ehen von denen in Indien oder Äthiopien - ebenso wie der inoffizielle Status und die Tatsache, dass die Schwangerschaft in Brasilien meist Ursache der Kinder-Ehe ist, nicht Folge.

Trotzdem drohen den Mädchen ähnliche Konsequenzen: Gewalt durch Männer, Schulabbruch, schlechtere Zukunftsaussichten und Gesundheitsprobleme durch die frühe Schwangerschaft. Es ist ein Problem, das von Gesellschaft und Staat ignoriert und vergessen wird.

Christiane lebt in derselben Favela wie Nayane. Auch sie heiratete, weil sie schwanger wurde. Damals war sie 16 Jahre alt. Heute, 19 Jahre später, ist sie geschieden, mit einem zweiten Mann verheiratet und Mutter zweier Töchter.

Christiane erzählt, dass dieses Muster immer wiederkehrt. Die Ehen seien ein Weg, um aus einem Zuhause auszubrechen, in dem Misshandlungen und fehlende emotionale Zuneigung an der Tagesordnung sind.

Nayanes Freundinnen kommen vorbei, um sie abzuholen. Sie tragen übermäßig viel Make-up zu Zahnspangen, die aufblitzen, wenn sie lächeln. Die Funkmusik ist schon zu hören. Der Bass wummert und die Straße ist voll mit Kindern und Jugendlichen, manche gerade zwölf Jahre alt. Alle sind auf dem Weg zur Party. Auch heute Nacht wird gefeiert, mit Alkohol, Zigaretten, Drogen - und vielleicht auch Sex.

Lesen Sie auch die Geschichten von Abaynesh aus Äthiopien und Ramgani aus Indien. Diese Reportage wurde vom European Journalism Centre unterstützt.