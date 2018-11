Vertreter der Kirchen haben sich gegen eine zu frühe Öffnung von Weihnachtsmärkten ausgesprochen. Er habe den Eindruck, dass viele spüren, dass es im November für Weihnachtsfeiern noch viel zu früh ist, sagte Ulrich Lota, Pressesprecher des Bistums Essen.

In Essen begann der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr bereits am 16. November - so früh wie noch nie. An diesem Donnerstag ziehen dann andere deutsche Städte wie Freiburg, Bochum und Dortmund nach.

"Wir wollen gar nicht die Spielverderber sein, die sich alle Jahre wieder gegen zu frühe Weihnachtsmärkte aussprechen", sagte Lota. Aber die Märkte seien heute vor allem Marketinginstrument, um Menschen in die City zu locken.

"Uns als gläubigen Christen ist es wichtig, bei all der Markttreiberei darauf hinzuweisen, dass Weihnachten nicht irgendeine kulturelle Lichtfeier am Jahresende ist, sondern das Fest der Geburt Jesu." Der November sei von der Erinnerung an die Toten geprägt, mit Tagen wie Allerheiligen, dem Volkstrauertag und dem Totensonntag.

Adventszeit "verliert das Besondere"

"Alles hat seine Zeit", sagte Andreas Duderstedt, Pressesprecher der Evangelischen Kirche von Westfalen. "Wenn die Adventszeit immer mehr ausgeweitet wird, verliert sie das Besondere. Sie wird alltäglich."

Essen war nicht allein mit dem frühen Weihnachtsmarktbeginn. In Berlin eröffnete die "Winterwelt am Potsdamer Platz" mit Rodelbahn und alpenländischen Hütten schon am 2. November.

Bereits am 18. Oktober, bei spätsommerlichen fast 20 Grad, wurde in Franken das "Bayreuther Winterdorf" eröffnet. Damals hieß es, man sei wieder einmal der erste Weihnachtstreff "in ganz Deutschland und sicher auch in Europa". Noch bis Silvester können Besucher dort verschiedene Glühwein- und Punschsorten probieren.

In den meisten Städten eröffnen die Weihnachtsmärkte jedoch erst nach Totensonntag, zum Beispiel in Frankfurt, Berlin, Potsdam, Hamburg, Bielefeld oder Lübeck.