Brandenburg Radfahrerin stirbt nach Unfall mit 81-jährigem Autofahrer

Nach dem schweren Unfall einer vierköpfigen Radfahrergruppe in Brandenburg ist eine der schwer verletzten Frauen gestorben. Das teilte die Polizei mit. Am Sonntag war ein 81 Jahre alter Autofahrer auf einer Bundesstraße bei Klein Köris in die vierköpfige Radfahrergruppe aus Berlin gefahren. Die zwei Männer und zwei Frauen wurden lebensbedrohlich verletzt in Krankenhäuser gebracht.

Was die genaue Ursache für den Unfall ist, ist bislang ungeklärt. Zeugen sagten nach Polizeiangaben aus, der Autofahrer sei zu weit rechts gefahren und habe die vier Radfahrer am Rande der Bundesstraße in voller Fahrt von hinten getroffen.

Das Auto und die Fahrräder wurden demnach sichergestellt und sollen begutachtet werden. Auch werde es weitere Zeugenbefragungen geben, hieß es. Unter den Zeugen seien Autofahrer, die das Unfallgeschehen beobachtet hätten. Der 81 Jahre alte Autofahrer erlitt den Angaben zufolge einen Schock und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Bei den Radfahrern handelte es sich laut Polizei um zwei Paare aus Berlin. In der Nähe des Unfallortes gebe es ein Gartengrundstück, das einem der Opfer gehöre, sagte die Sprecherin. Es sei unklar, ob die Paare möglicherweise dorthin fahren wollten oder von dort gekommen waren.