Wohnhaus in Kleve Rätselhafter Tod einer Neunjährigen

Im nordrhein-westfälischen Kleve ist ein neunjähriges Mädchen gestorben. Die Polizei geht von einem Unfall aus, die Todesursache ist aber noch unklar.

Die Neunjährige wollte laut Polizei am Mittwochabend den Wasserhahn im Waschkeller eines Wohnhauses aufdrehen. Als sie nicht zurückkam, wurde wenig später in dem Kellerraum ihre Leiche entdeckt. Reanimationsversuche durch Rettungskräfte seien erfolglos geblieben, hieß es weiter. Zunächst hatte die Polizei mitgeteilt, das Mädchen sei vermutlich an einem Stromschlag gestorben.

Die Obduktion ergab allerdings keine eindeutige Todesursache. Es würden noch weitere gerichtsmedizinische Untersuchungen durchgeführt, teilte die Polizei am Nachmittag mit.

Um die genaue Unglücksursache zu ermitteln, seien Experten des Landeskriminalamts hinzugezogen worden. Nähere Angaben konnte die Polizei nicht machen.