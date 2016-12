Angeblicher Tod eines Kleinkinds Zweifel an der Weihnachtsgeschichte von Knoxville

Die Geschichte, mit der Eric Schmitt-Matzen in dieser Woche weltberühmt wurde, ist ebenso traurig wie bewegend: Wie der "Knoxville News Sentinel" berichtet hatte, besuchte der Ingenieur kürzlich im Santa-Claus-Kostüm einen schwerkranken Jungen im Krankenhaus. Noch während sich die beiden angeregt unterhielten, starb der Fünfjährige demnach in den Armen des 60-Jährigen.

Die Geschichte bewegte so viele Menschen weltweit, dass Schmitt-Matzen schließlich sogar im Fernsehen Interviews gab - unter anderen bei CNN. Mehrere Journalisten gingen der Version des Santa-Claus-Darstellers nach, weit kamen sie mit ihrer Recherche jedoch nicht: Die Geschichte lasse sich nicht verifizieren, schreiben die Autoren des "Knoxville News Sentinel" nun in einem am Mittwoch veröffentlichten Beitrag - drei Tage, nachdem der ursprüngliche Artikel erschienen war.

Schmitt-Matzen weigert sich demnach, den Namen der Familie des Kindes zu nennen - ebenso wie die Identität der Krankenschwester, die ihn ins Krankenhaus gerufen haben soll. "Der 'News Sentinel' kann nicht beweisen, dass Schmitt-Matzens Bericht inkorrekt ist, aber vor allem können unsere Recherchen nicht beweisen, dass er wahr ist", schreiben die Reporter. Daher könne die Redaktion nicht länger zur Echtheit der Story stehen.

CNN bemühte sich nach eigenen Angaben ebenfalls um eine Bestätigung. Anrufe in den Kliniken der Umgebung, in denen Kinder behandelt würden, hätten die ursprüngliche Version der Weihnachtsgeschichte jedoch nicht gestützt, da die Kliniken keine Auskünfte geben könnten, ohne den Namen des Jungen zu kennen. Zudem hätten sich bei der Recherche in Lokalzeitungen keine Anhaltspunkte gefunden, dass im Jahr 2016 in der Region ein todkranker Fünfjähriger gestorben sei.

Widerlegt ist Schmitt-Matzens Geschichte damit noch nicht, es bleiben jedoch Zweifel. Der "Washington Post" sagte er: "Wenn mich einige Leute jetzt einen Lügner nennen wollen, dann kann ich damit besser umgehen als mit einem Kind, das in meinen Armen stirbt."