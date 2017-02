Kundenfragen zu Fertiggerichten "Muss das mit dem Beutel in die Pfanne?"

Wie viel ist ein Viertelliter Wasser in Millilitern? Hat "auf höchster Stufe erhitzen" etwas mit Treppen zu tun? Fragen an Lebensmittelhersteller lassen Zweifel an den Kochkünsten der Deutschen aufkommen. Aber es gibt Hoffnung.