Tödlicher Unfall Fünfjähriger reißt aus und wird von S-Bahn überfahren

Ein fünf Jahre alter Junge ist in Köln von einer S-Bahn erfasst und tödlich verletzt worden. Das Kind sei am Morgen in einem unbeobachteten Moment aus der elterlichen Wohnung im Stadtteil Holweide fortgelaufen, teilte die Polizei mit.

Der Vater hatte seinen Sohn bei der Polizei vermisst gemeldet. Während der Fahndung nach dem kleinen Jungen ging die Meldung von dem Bahnunfall ein. Bei dem getöteten Opfer handelte es sich um das vermisste Kind.

Der Junge war von einer Bahn der Linie S11 nahe einer Unterführung erfasst worden. Der Lokführer und ein Fahrgast erlitten einen Schock.