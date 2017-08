Pfeifenreiniger statt Gold Brautpaar verliert Eheringe - und bastelt sich neue

Es gibt Paare, die heiraten total spontan und alles funktioniert reibungslos. Und es gibt Paare, die heiraten mit langem Vorlauf - und dann fehlen plötzlich die wichtigsten Accessoires: Eheringe zum Beispiel. So ein Paar sind Birgit Mundorf und Denys Temmerman aus Köln.

Die Panne fiel erst auf, als die beiden am Freitagnachmittag im Standesamt des Historischen Rathauses eintrudelten. Eigentlich hatten der Sohn des Bräutigams und der Sohn der Braut die Ringe und den Brautstrauß mitbringen sollen. Doch in der Aufregung, so berichtet es der "Kölner Stadtanzeiger", legten sie beides kurz vor der Abfahrt aufs Autodach, um ihre Sakkos auszuziehen - und brausten dann einfach los.

Ringe und Blumen landeten auf der Straße, weg waren sie.

Und die Braut? Nahm's gelassen. "Ist egal, das sind nur materielle Dinge", sagte Mundorf demnach ihrem Verlobten und den beiden Söhnen, "Hauptsache, ihr seid da!" Ganz auf Ringe musste die 50-Jährige dann nicht verzichten: Aus weißen Pfeifenreinigern bastelte eine Freundin zwei Ersatzringe, einen mit und einen ohne Schleife. "So etwas hatte die Standesbeamtin noch nicht erlebt", sagte Mundorf später dem "Stadt-Anzeiger" dazu.

"Wer vermisst diese Ringe?"

Auch ohne echte Ringe und Blumen sei die Trauung wunderschön gewesen, sagte Mundorf. Noch schöner wurde es im Laufe des Tages, als die Gesellschaft zur Hochzeitsfeier an einen See fuhr - und dort von Natascha Mielke, einer Freundin des Brautpaars, erwartet wurde. "Bis zu diesem Zeitpunkt dachten wir, dass wir die Ringe sowieso nicht wiederbekommen", sagte Mundorf. Und ließ sich eines Besseren belehren.

Denn Mielke hatte dem Bericht zufolge kurz zuvor in einer Facebook-Gruppe ein Bild mit Trauringen gesehen, dazu den Kommentar: "Wer vermisst diese Ringe??? Sag mir welche Namen und welches Datum innen eingraviert ist, damit ich weiß, dass sie dir gehören ." Noch am selben Abend schickte das Brautpaar von der Hochzeitsfeier einen Boten, um die Ringe bei der ehrlichen Finderin abzuholen.

Sandra Wagenknecht war an die Ringe gekommen, weil ihr Mann sie auf der Straße entdeckt habe, als er mit dem Rad nach Hause gefahren sei. Sie habe dann erst vergeblich bei Juwelieren angerufen und schließlich ein Foto der Ringe bei Facebook gepostet. "Für mich ist es schön, dass sie die Ringe wieder haben", sagte Wagenknecht dem "Stadt-Anzeiger".

Das Resümee der Braut ist ähnlich eindeutig: "Es war ein schöner Tag."