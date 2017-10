Kölner Kirche Unbekannte schmieren Hakenkreuze auf Kruzifixe

Ein Besucher der katholischen Sankt-Agnes-Kirche in Köln sah sich am Samstag gezwungen, die Polizei zu alarmieren: Er hatte an den Wänden des Gotteshauses offenbar dem Satanskult entstammende Parolen entdeckt, außerdem mehrere Hakenkreuze, die auf ein Kruzifix geschmiert worden waren.

Die Beamten sicherten Spuren am Tatort und dokumentierten die mit einem grünen Farbstift aufgetragenen Schriftzüge und Symbole. Kriminalbeamte prüften nun mögliche Zusammenhänge mit einer ähnlichen Tat, die Anfang vergangener Woche in einem Kirchenbau im Kölner Stadtteil Ehrenfeld verübt worden war. Die Polizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.