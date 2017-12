Weihnachtspredigten Kardinal wettert gegen Immobilienspekulanten

Eine Krankenschwester, ein Mann von der Müllabfuhr, ein Busfahrer oder ein Polizist: Durchschnittsverdiener können sich eine bezahlbare Wohnung womöglich kaum noch leisten, kritisiert Rainer Woelki. Der Kölner Kardinal hat in seiner Weihnachtsansprache Immobilienspekulanten in Deutschland angegriffen und forderte bezahlbaren Wohnraum.

Wohnungen seien nicht selten ausschließlich zu Renditeobjekten geworden. Aus diesem Grund fehle preiswerter, bezahlbarer Wohnraum, kritisierte Woelki in seiner Predigt im Kölner Dom. "Das ist zynisch, sogar menschenverachtend", sagte er. Dies sei "ein ganz dunkles Kapitel" der aktuellen gesellschaftlichen Wirklichkeit.

Die Kirchen in Deutschland haben indes zu Toleranz und gesellschaftlichem Zusammenhalt aufgerufen. Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, sagte in seiner Weihnachtspredigt im Münchner Liebfrauendom, dass gerade in der jüngsten Zeit die Frage "Was hält diese Gesellschaft eigentlich zusammen?" immer drängender geworden sei.

"Medizin gegen das Virus des Nationalismus"

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, bezeichnete die Weihnachtsfreude als "stärkste Medizin" gegen das "Virus des Nationalismus, der Fremdenfeindlichkeit und des religiösen Fanatismus". Gott werde an Weihnachten einfach nur Mensch und nicht zuerst Deutscher, Amerikaner, Russe oder Chinese.

Papst Franziskus ist in seiner Weihnachtsbotschaft auf die Jerusalem-Krise eingegangen und hat vor einer weiteren Zuspitzung des Konflikts zwischen Israel und den Palästinensern gewarnt. "Wir beten, dass sich bei den Kontrahenten der Wille durchsetze, den Dialog wieder aufzunehmen, und dass man endlich zu einer Verhandlungslösung gelange, die innerhalb von miteinander vereinbarten und international anerkannten Grenzen eine friedliche Koexistenz zweier Staaten ermöglicht", sagte der Pontifex am Montag auf dem Petersplatz in Rom.

Danach spendete er von der Loggia des Petersdoms vor Zehntausenden Gläubigen den traditionellen "Urbi et Orbi"-Segen.

US-Präsident Donald Trump hatte Jerusalem Anfang Dezember als Hauptstadt Israels anerkannt. Der Schritt löste internationale Kritik aus und führte zu weiteren Unruhen. Die Uno-Vollversammlung stimmte in einer nicht bindenden Resolution mit großer Mehrheit gegen eine solche Anerkennung.

Franziskus hob in seiner Botschaft am ersten Weihnachtsfeiertag die Bemühungen derer hervor, "die in der internationalen Gemeinschaft den guten Willen haben, jenem geplagten Land beizustehen, dass es trotz der schwerwiegenden Hindernisse zur langersehnten Eintracht, Gerechtigkeit und Sicherheit finde".

Der Pontifex ging vor allem auf das Leid der Kinder in Kriegen und Konflikten wie in Syrien, im Irak, im Jemen, im Südsudan, in Venezuela sowie in der Ukraine ein. Zudem rief das Katholiken-Oberhaupt dazu auf, Migrantenkinder willkommen zu heißen. "Unser Herz möge nicht verschlossen sein, wie es die Häuser von Bethlehem waren."