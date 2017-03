Evangelische Kirche "Wir haben nichts gegen Sex und Kondome"

Die Evangelische Kirche im Rheinland hat nach dem Stopp einer Kondom-Verteilaktion versucht, ihr Eingreifen zu verteidigen. "Wir haben weder etwas gegen Sex noch gegen Kondome", sagte der für Erziehung und Bildung zuständige Oberkirchenrat Klaus Eberl in einer Videobotschaft.

Die von Sprüchen des Reformators Martin Luther begleitete Aktion sei beendet worden, weil solche Sprüche auf Kondom-Verpackungen "nicht witzig seien", sagte Eberl. Viele Mädchen und Frauen verbänden mit solchen Worten "die bittere Erfahrung von sexueller Gewalt durch Männer". Die Präservative seien wieder eingesammelt worden und würden - ohne Verpackung - an die Aidshilfe der rheinischen Kirche weitergegeben.

Die evangelische Jugendkirche Düsseldorf hatte mit den Kondomen für das 500. Reformationsjubiläum werben wollen. Unter anderem waren die Sätze "Hier stehe ich, ich kann nicht anders" oder "Für Huren und Heilige" aufgedruckt.

Jugenddelegierte der evangelischen Kirche kritisierten das Aus für die Kondom-Aktion. Die Kampagne habe versucht, das "biedere Image der Kirche aufzubrechen, um so auf unkonventionelle Weise mit jungen Menschen in Kontakt zu kommen", schrieben sie an Eberl. Anstatt die gesamte Kampagne einzustellen, hätte man "als problematisch empfundene Exemplare" zurückziehen können.