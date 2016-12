Weihnachtsgeschichte Krebskranker gewinnt kostenlose Pizza für ein Jahr - und verschenkt alles

Manche Menschen haben einfach Glück. Zum Beispiel mit ihrer Nachbarschaft.

Josh Katrick etwa. Der 36-Jährige lebt in Northampton und seit er zwölf Jahre alt ist, war er regelmäßig bei Mario's Pizza, einem Laden, der in seiner Gegend für sein leckeres Essen und die freundlichen Mitarbeiter bekannt ist.

In diesem Jahr veranstaltete das Restaurant eine große Verlosung: ein Jahr lang kostenlose Pizza. Und wieder hatte Katrick Glück. Unter 1200 Teilnehmern wurde er ausgelost.

Und Josh Katrick? Gab seinen Gewinn weg.

Der 36-Jährige hat ein schweres Jahr hinter sich: Im August wurde bei ihm Darmkrebs diagnostiziert. Er musste operiert werden und hat mittlerweile acht Chemotherapie-Zyklen hinter sich.

Schlimme Situation, großes Glück

Doch selbst in dieser schlimmen Situation hat Katrick großes Glück. Denn es gelingt ihm offenbar, seinem Kampf mit der Krankheit Positives abzugewinnen: In den vergangenen Monaten, so Katrick, hätten ihm so viele Freunde, Verwandte und Bekannte beigestanden, dass er nun die Chance nutzen wolle, etwas zurückzugeben. "Es gibt viele Menschen, die diese Pizza besser brauchen können als ich." So stiftete er seinen Pizza-Preis der örtlichen Tafel - zwei Riesenpizzen und zwei Liter Limo pro Monat.

Frank Grigoli, einer der Manager erinnert sich in einem Interview mit dem Lokalsender WFMZ-TV an das Gespräch mit Katrick: "Wir fragten ihn, an wen er seinen Preis weitergeben wolle. Als er sagte, an die Armenspeisung, waren wir alle sehr berührt." So schenkte die Pizzeria Katrick noch einmal kostenlose Pizza für ein Jahr.

Der will allerdings auch diesen Preis weitergeben. "Vielleicht mache ich eine Verlosung unter all meinen Freunden."