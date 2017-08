Kreis Konstanz 20 Autos nahmen an illegalem Rennen auf A81 teil

Die Polizei in Baden-Württemberg fahndet nach Autofahrern, die in der Nacht an einem illegalen Rennen auf der A81 teilnahmen. Die Raser bremsten die anderen Fahrer auf der Strecke aus, um sie auf Distanz zu ihrem Wettkampf zu halten.