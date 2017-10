Kressbronn am Bodensee Achtjähriger fährt an Tankstelle mit Auto in Schaufenster

In Kressbronn am Bodensee hat sich ein acht Jahre alter Junge an einer Tankstelle hinters Steuer gesetzt: Das Kind fuhr mit einem Opel in die Schaufensterscheibe eines angrenzenden Autohauses, wie die Polizei mitteilte. Es verletzte sich bei dem Aufprall nicht.

Der Fahrzeugbesitzer hatte seinen Wagen den Angaben zufolge ohne Zündschlüssel verlassen, um an der Tankstelle die Rechnung zu bezahlen. Das im Auto wartende Kind kletterte auf den Fahrersitz, startete den Motor und gab Gas. Etwa 20 Meter fuhr der Junge über das Tankstellengelände, bis er mit dem Wagen in das Schaufenster krachte.

Laut Polizei ist ein Schaden von rund 25.000 Euro entstanden. Der Autobesitzer sei mit dem Kind nicht verwandt, teilten die Ermittler mit.