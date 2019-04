Zehn Jahren nach Erdbeben Die offene Wunde von L'Aquila

Vor zehn Jahren hat ein schweres Erdbeben die Stadt L'Aquila in der mittelitalienischen Region Abruzzen teilweise zerstört. Dabei starben in dem Ort und den umliegenden Dörfern mehr als 300 Menschen, 1600 weitere wurden verletzt. Mindestens 80.000 Bewohner der Region wurden obdachlos. Am Samstag hat Italien nun der Opfer der Tragödie gedacht. Staatspräsident Sergio Mattarella mahnte zudem größere Anstrengungen beim Wiederaufbau an.

Doch der verläuft stockend: Zwar wurden mehr als 20 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, doch viele Häuser sind nach wie vor Ruinen. Das Zentrum der einst 70.000 Einwohner zählenden Stadt ist weitestgehend verwaist und gleicht einer einzigen großen Baustelle. Die wenigen bereits restaurierten Häuser stehen größtenteils leer.

Noch heute wohnen viele Menschen in L'Aquila in Übergangshäusern. Viele junge Leute sind abgewandert. Zudem müssen viele Kulturschätze in der geschichtsträchtigen Stadt aufwendig wieder aufgebaut werden. L'Aquila war vor dem Beben für seine prächtige Architektur aus dem Mittelalter, der Renaissance und dem Barock berühmt.

Kurz nach der Katastrophe hatte der damalige Ministerpräsident Silvio Berlusconi ein "Wunder" versprochen: Innerhalb von 100 Tagen sollten Tausende neuer Wohnungen geschaffen werden.

In der Peripherie entstanden fast zweihundert zweistöckige Häuser, die nach vier Jahren bezugsfertig waren. Allerdings zerfielen die Berlusconi-Siedlungen rasch und viele Bewohner zogen wieder weg. Es gab Vorwürfe von Korruption. Bisher sind in den sogenannten Neustädten rund 17.000 Menschen untergekommen.

Die gesamte mittelitalienische Region wird immer wieder von schweren Erdstößen heimgesucht. Im August vor drei Jahren wurde die nahe liegende Gegend um den Ort Amatrice zerstört, fast 300 Menschen starben. Auch hier läuft der Wiederaufbau nur sehr schleppend.

Fackelzug und Glockenschläge

In einer Gedenkbotschaft schrieb Präsident Mattarella nun, die jungen Menschen hätten "ein Recht auf die Wiedergeburt" ihrer Stadt und ihrer Gemeinden. "Der Wiederaufbau ist immer noch eine nationale Herausforderung", sagte er. Es gebe noch viel zu tun.

In der Nacht zu Samstag fand in der Stadt ein Fackelzug statt, an dem auch Ministerpräsident Giuseppe Conte teilnahm. Um 3.32 Uhr - dem Zeitpunkt des Bebens - wurden die Namen der 309 Opfer verlesen, begleitet von ebenso vielen Glockenschlägen.

"Es ist traurig, in den Augen von Mamma und Papa eine Gewissheit zu lesen: Auch heute Abend komme ich nicht nach Hause", stand auf einem Banner mit den Fotos mehrerer junger Menschen, die bei dem Beben gestorben waren.

Staatspräsident Mattarella schrieb: "Das Erdbeben hat Tod und Zerstörung gebracht, es hat das ganze Land im Herzen getroffen, hat tiefe und schmerzhafte Zeichen hinterlassen, die die Zeit und der menschliche Einsatz teilweise gelindert haben, aber nie auslöschen können."