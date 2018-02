Zaubersprüche der SPIEGEL-ONLINE-Leser Ist das Willensbildung oder Wackelzahnpubertät?

Code-Wort "o.t.t."



Das meint es: Wenn die Situation mit den Kindern so anstrengend ist, dass die Eltern auch schon kurz davor sind, sich zu streiten, hilft bei einer Leserin und ihrem Mann kein Zauber- sondern dieses Code-Wort. "o.t.t." steht für "over the top" - in etwa: total drüber.



So hilft es: "Rollen wir beispielsweise an einem verregneten Samstag in unserem mit zeternden Kindern besetzten Bulli vom Ikea-Parkplatz, schauen wir uns in die Augen und wispern uns 'o.t.t.' zu. Das stiftet Gemeinschaft und hilft, neben den Grabenkämpfen mit den Kindern zumindest den zusätzlichen Kriegsschauplatz Vater vs. Mutter zu vermeiden."

anonym