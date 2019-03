Ältere Paare Wie am ersten Tag

Charlotte und Hylan stehen aneinandergelehnt an einer Steinmauer und knutschen wie ein frisch verliebtes Paar. Doch die beiden sind seit 32 Jahren zusammen, er ist mittlerweile 80, sie 86 Jahre alt. Kennengelernt haben sie sich auf einem Flug nach Los Angeles, sofort herrschte zwischen ihnen eine magische Verbindung - die bis heute besteht.

Der Fotograf Ari Seth Cohen hat für seinen Bildband "Liebe kennt kein Alter" 40 ältere Paare auf der Straße, in ihrem Zuhause oder an für sie bedeutsamen Orten fotografiert. Die Porträts werden von kurzen Interviews und Texten der Männer und Frauen begleitet, in denen sie erzählen, wie sie sich verliebt haben, was sie aneinander schätzen und was das Erfolgsgeheimnis ihrer Beziehung ist.

Die Paare traf Cohen auf der ganzen Welt, von New York City über San Miguel de Allende in Mexiko bis Berlin. Er ging durch die Städte und suchte nach Details, die ihm ins Auge fielen, eine besondere Frisur, ein Lächeln oder eine farbige Kette, aus seiner Sicht etwas, das andere dazu inspiriert, das Altern zu akzeptieren und die Schönheit darin zu sehen.

Cohens Interesse an älteren Menschen begann mit der Zuneigung zu seiner Großmutter, er bewunderte ihre Energie und Lebenseinstellung. Nach ihrem Tod rief er 2008 seinen Streetstyle-Blog "Advanced Style" ins Leben, um anderen den Prozess des Älterwerdens aus einem neuen Blickwinkel zu zeigen und diejenigen sichtbar zu machen, die für viele uninteressant sind. Aus den Fotos seiner Website entstanden auch mehre Bildbände.

Sein neuestes Buch unterscheidet sich zu den vorherigen dadurch, dass es mehr um die Paare und deren Beziehungen geht als um ihren Stil und persönlichen Ausdruck. Trotzdem präsentieren sich die meisten von ihnen ziemlich modisch: mal extravagant und quietschbunt, dann klassisch und elegant. Alle scheinen im Alter immer mehr mit ihrem persönlichen Stil verbunden und mit sich selbst im Reinen.

Gibt es ein Rezept, wie eine Beziehung dauerhaft funktioniert? Es gibt Männer und Frauen, die jeden Tag und jede Nacht miteinander verbringen und sogar zusammen arbeiten, einzelne wohnen aber sogar in unterschiedlichen Städten und führen eine Fernbeziehung.

Ein Paar berichtet, dass sie auch nach 47 Jahren noch richtige Rendezvous miteinander haben, ein zweites, dass sie eine Therapie gemacht haben, um einander besser zu verstehen. Vielen halfen die Erfahrungen aus früheren Partnerschaften.

"Mir wurde klar, dass es nicht das eine Geheimnis für die ewig währende Liebe gibt, sondern dass es um die beständige Bereitschaft geht, geduldig, freundlich, respektvoll, empathisch, humorvoll und nachsichtig zu sein und einen offenen Dialog zu führen", schreibt Cohen in seinem Bildband.

Auf den Fotos lachen die Paare zusammen, sie berühren und küssen sich, halten Händchen. Mit dem Leser teilen sie ihre persönlichen Erinnerungen: von ihrem ersten Kuss beim Flaschendrehen, wie sie sich auf einer Party trafen oder jahrelang für den anderen schwärmten.

Selten ist der Partner mittlerweile verstorben - die Gefühle für den anderen sind aber nach wie vor erhalten. "Diese Erfahrung hat mich jedenfalls gelehrt, dass die Liebe das stärkste Band ist, das es zwischen zwei Menschen geben kann, schwer zu kappen oder zu vergessen", schreibt Cohen.