Posse um "Fuchs, du hast die Gans gestohlen" Limburg ändert Glockenspiel nach Protest einer Veganerin

Johannes Laubach kann die ganze Angelegenheit nicht wirklich begreifen. "Eigentlich dachte ich", sagt der Pressesprecher der Stadt Limburg, "dass diese Sache im Bistum heute das große Thema ist." Mit "dieser Sache" meint Laubach die derzeitigen Kinderporno-Ermittlungen gegen einen Mitarbeiter der Diözese. Doch die seien nicht das bestimmende Thema in der hessischen Stadt - sondern der Streit um ein uraltes Kinderlied.

Aber von vorn.

Vor Kurzem, so sagt Laubach und so berichten es lokale Medien, habe sich eine Veganerin bei der Stadt über das Glockenspiel des Rathausturms beschwert. Das spielt unter anderem die Melodie des Kinderliedes "Fuchs, du hast die Gans gestohlen" - und das störte die Limburgerin demnach: Die Frau, die nach eigenen Angaben keine tierischen Produkte esse, störe sich an der Liedzeile "Sonst wird dich der Jäger holen, mit dem Schießgewehr".

Seit dieser Woche spielt das Glockenspiel das Lied nun nicht mehr, das hat die Stadtverwaltung von Bürgermeister Marius Hahn so entschieden. Seitdem klingele bei ihm permanent das Telefon, so Laubach. Vor allem aber werde die Stadtverwaltung derzeit von einer beispiellosen Welle des Hasses überrollt.

Viele Leute regten sich demnach im Internet über den Protest der Veganerin auf, so Laubach, aber auch der Bürgermeister werde in den sozialen Netzwerken massiv angefeindet - "bis hin zu Rücktrittsforderungen". "Die Leute fragen sich, warum wir uns für so etwas überhaupt Zeit nehmen", sagt Laubach, "dabei war das eine Sache von fünf Minuten."

"Der Hahn, der Hahn, der ist nicht vegan"

Zudem ist die Aufregung offenkundig übertrieben: Das umstrittene Lied ist eines von insgesamt 33 Stücken, die im Wechsel aus der Turmuhr klingen - für jeweils etwa eine Minute, ohne Text. Zum Repertoire gehören laut Laubach Weihnachtslieder, die Nationalhymnen der Länder aller Partnerstädte Limburgs sowie 16 Volks- und Kinderlieder.

Verantwortlich für den Wechsel der Lieder sei der Hausmeister, so Laubach, "ich bin selbst erst seit gestern im Besitz der Liste". Soll heißen: Die Musik des Glockenturms ist für gewöhnlich nicht Chefsache. Dass sich Bürgermeister Hahn trotzdem der Angelegenheit annahm, habe mit dem Karneval zu tun.

Denn nachdem sich die Veganerin, die in Hörweite des Rathauses arbeitet, bei der Stadt über das Lied beschwert hatte, nahm Bürgermeister Hahn die Anregung in einer karnevalistischen Büttenrede aufs Korn: "Der Hahn, der Hahn, der ist nicht vegan - und sagt ganz unverhohlen: Der Fuchs, der hat die Gans gestohlen."

Erst nach der Rede habe SPD-Politiker Hahn entschieden, das Lied vorerst aus dem Repertoire des Glockenspiels zu nehmen, so Laubach: "aus Nettigkeit, als Geste". Die Melodie sei aber keineswegs komplett aus dem Programm genommen worden - sondern werde in wenigen Wochen turnusgemäß wieder gespielt. "Es gibt hier im Moment keine inhaltliche Debatte über das Lied", sagt Laubach, "sondern ein Kopfschütteln über den jetzigen Hype darum."