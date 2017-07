Modernes Beziehungsmodell "Mit dir will ich zusammenbleiben. Also lass uns getrennt wohnen."

Wer einmal eine vernünftige Wohnung in einer deutschen Großstadt hat, gibt sie so schnell nicht her - nicht einmal für die beste Beziehung.

Sabrina* suchte ein Jahr, ehe sie in Köln ein neues Zuhause fand. Als Freiberuflerin hatte die 34-jährige Eventmanagerin schlechte Karten auf dem Wohnungsmarkt der Domstadt. In vielen Vierteln sind Besichtigungstermine inzwischen regelrechte Castings: Teilweise stehen Bewerber durch die Treppenhäuser bis auf die Straße hinunter Schlange.

In einer Eckkneipe lernte Sabrina einen Mann aus ihrer neuen Nachbarschaft kennen: Valentin, 42, Mediengestalter, groß, breite Schultern, hellblonde Haare. "Wir waren zwei Einzelgänger, die abends spät noch alleine Fußball gucken und ihre Ruhe haben wollten. Doch irgendwie kamen wir ins Gespräch", erzählt Sabrina.

Noch bevor es zwischen beiden richtig ernst wurde, machte Valentin klar, dass er nicht mehr mit einer Freundin zusammenziehen werde. Drei Versuche waren zuvor gescheitert. "Er sagte mir dauernd: Mit dir will ich zusammenbleiben. Also lass uns getrennt wohnen."

Valentin peilte ein Beziehungsmodell an, das zahlreiche Paare in deutschen Großstädten leben: "Living Apart Together", kurz "LAT". Sie entscheiden sich bewusst gegen gemeinsame vier Wände, auch auf lange Sicht. Was bedeutet das für eine Beziehung?

