Tier macht Sachen Katze sperrt ihre Besitzerin aus

In Baden-Württemberg ist eine Frau von ihrer Katze auf dem Balkon ausgesperrt worden. Die alarmierte Polizei griff zum Schlagstock.

Mit einem Sprung gegen die Klinke hatte die Katze die Balkontür in der Nacht zu Sonntag von innen verschlossen, wie die Polizei zu dem Vorfall mitteilte. Da ein Schlüsseldienst demnach nicht erreicht werden konnte, erhielt sie bei dem Einsatz in Lörrach an der Schweizer Grenze ungewöhnliche Hilfe.

Die herbeigerufenen Polizisten warfen ihr einen Schlagstock in den dritten Stock zu, mit dem sie die Tür öffnete. Ein Feuerwehreinsatz wäre dagegen wohl ziemlich teuer gewesen, heißt es in der Polizei-Mitteilung. Deshalb hätten die Beamten den Schlagstock genommen.