Warnungen vor Brandkatastrophe Fehlende Fluchtwege, zugeparkte Feuerwehrzufahrten, kaputte Stromleitungen

17 Tote, eine unbekannte Zahl von Vermissten, die Zahl der Opfer könnte noch deutlich steigen - das ist die Bilanz einen Tag nach dem verheerenden Feuer im Londoner Grenfell Tower. Noch ist die Brandursache unklar, doch glaubt man einer Anwohnergruppe, war es nur eine Frage der Zeit, bis es in dem Hochhaus zur Katastrophe kam.

Bereits 2013 warnte die Grenfell Action Group vor den schlimmen Folgen, die ein Brand in dem Gebäude haben könnte. "Unsere Warnungen sind auf taube Ohren gestoßen", schrieb die Gruppe kurz nach dem Feuer in ihrem Blog.

Fehlende Fluchtwege, zugeparkte Feuerwehrzufahrten und kaputte Stromleitungen - die Liste der über die Jahre angeführten Mängel ist lang. "Erst eine Katastrophe wird die Inkompetenz der Vermieter zeigen und die lebensgefährlichen Bedingungen für die Bewohner beenden", schrieb die Gruppe im November. "Nur ein Brand in einem Hochhaus wird dafür sorgen, dass die KCTMO vor Gericht landen wird."

Die KCTMO (Kensington and Chelsea Tenant Management Organisation) ist die Verwaltung des Grenfell Towers. In einem Statement auf ihrer Website versprach sie den Anwohnern und allen Beteiligten Hilfe. Es sei jedoch noch nicht die Zeit, um über die Brandursache zu spekulieren. "Wir wissen von Sorgen, die Anwohner in der Vergangenheit geäußert haben, nehmen diese ernst und werden sie bei allen Untersuchungen einbeziehen." In den Ohren der Betroffenen dürfte die Passage wie Hohn klingen.

Ernst genommen haben sie sich offenbar schon lange nicht mehr gefühlt. Bei einem Feuer im Adair Tower, der ebenfalls in North Kensington liegt, wurden 2015 laut "Telegraph" 50 Menschen gerettet, sechs verletzt. Die Londoner Feuerwehr forderte die Hausverwaltung im Anschluss zu Nachbesserungen im Brandschutz auf, unter anderem bei Fluchtwegen.

Der Grenfell Tower wurde von 2014 bis 2016 für umgerechnet knapp zehn Millionen Euro renoviert. Die Arbeiten der Firma Rydon umfassten auch eine Überarbeitung der Fassade. Es seien alle Brandschutz- und Sicherheitsvorschriften eingehalten worden, teilte das Unternehmen mit.

In einem Newsletter zu der Renovierung hatte die Hausverwaltung laut der Nachrichtenagentur AP die Empfehlung ausgesprochen, bei einem Feuer in der Wohnung zu bleiben, wenn diese oder der Stockwerksflur nicht direkt von dem Feuer betroffen sei. Die neuen Türen in den Apartments könnten einem Feuer bis zu 30 Minuten standhalten, "was der Feuerwehr genug Zeit gibt".

In der Nacht auf Mittwoch war die Feuerwehr eigenen Angaben zufolge sechs Minuten nach dem Brand am Grenwell Tower. Doch die Flammen verbreiteten sich rasant, wie Augenzeugenberichte und Videoaufnahmen belegen. Für mindestens 17 Anwohner kam jede Hilfe zu spät.