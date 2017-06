Hochhausfeuer in London Demonstranten stürmen Rathaus von Kensington

In London haben zahlreiche Menschen ihren Unmut über den Umgang der Politik mit dem Hochhausfeuer auf die Straße getragen. Am Nachmittag drangen Dutzende Demonstranten in die Lobby und ins Treppenhaus eines Rathauses im Stadtteil Kensington ein. Laut "Guardian" verlangten sie unter anderem, die vom Brand betroffenen Menschen auch in dem Bezirk unterzubringen.

Als die Aktivisten in die oberen Stockwerke vordringen wollten, stellte sich die Polizei ihnen in den Weg. Unruhe machte sich breit. Die Aktivisten riefen "Wir wollen Gerechtigkeit, wir wollen Gerechtigkeit." Ein Sprecher des Stadtbezirks Kensington-Chelsea beantwortete laut "Guardian" Fragen der Demonstranten.

Für den Abend ist eine Kundgebung im Londoner Regierungsviertel Westminster geplant. Die Demonstration soll vor dem Wohnungsbauministerium stattfinden. Auf Facebook haben Tausende ihre Teilnahme an der Veranstaltung "Justice for Grenfell!" (Gerechtigkeit für Grenfell) angekündigt.

Das Feuer in dem Londoner Grenfell Tower war in der Nacht zum Mittwoch ausgebrochen. Mindestens 30 Menschen kamen ums Leben, eine unbekannte Zahl wird noch vermisst.