Ungewöhnliche Anzeige Suche Oma-Sitter - biete Luxus-WG

Es ist eine ungewöhnliche Anzeige bei SpareRoom, dem britischen Vermittlungsdienst für Wohnraum: "Mitbewohner/Großmutter-Sitter gesucht - Miete frei", heißt es in der Annonce, in der eine elegante Holzterrasse mit Blick aufs Wasser zu sehen ist.

Ähnlich ungewöhnlich ist auch die WG, die entstehen soll: Ross Elder, 40, will mit seiner Freundin Sofi, 32, in das rund 180 Quadratmeter große Luxusloft in der South Bank an der Londoner Themse ziehen. Mit von der Partie wird Ross' Großmutter Margaret, 93, sein. Weil sie sich in ihrem Seniorenwohnheim einsam fühlt, hat Ross die große Wohnung mit dem gigantischen Flussblick gemietet.

Ein Mensch mit Herz für Oma

Ross, Sofi und Margaret suchen jetzt noch einen weiteren Mitbewohner, der sich um Oma Margaret kümmern soll. "Wir brauchen rund 30 Stunden Grandma-Sitting pro Woche, zwei Nächte pro Woche sollten zu Hause verbracht werden", schreibt Ross Elder. Zur Arbeit sollen Hilfeleistungen beim Anziehen und Duschen ebenso zählen wie Gespräche und Spaziergänge mit der alten Dame.

"Wir suchen nach einer fürsorglichen Seele, jemand, der lustig ist, geduldig, etwas frech aber mit einem großen Herz." Im Gegenzug bietet Elder die kostenlose Unterkunft in einem der drei Schlafräume des Edel-Lofts.

"Wir sind alle aufgeregt, was uns dieses neue Kapitel in unserem Leben bringen wird", so Elder. "Und wir sind nervös wegen der Verantwortung, die diese Veränderung mit sich bringt und wollen so wenig Fehler wie möglich machen."

Geheimes Abenteuer?

Denn Oma Margaret leidet, schreibt Elder, immer wieder unter Gedächtnislücken, die sowohl auf ihr Alter als auch auf eine Demenz zurückzuführen seien. Ansonsten habe die alte Dame eine Vorliebe für Kreuzworträtsel und Puzzles und liebe Musik - vor allem alte Trinklieder. Sie gehe gern spazieren, genieße regelmäßig ihre Tea-Time und vermisse insbesondere das Backen.

"Ich will viel Zeit mit meiner Großmutter verbringen", schreibt Elder. Daher werde es voraussichtlich viele Überschneidungen mit dem Mitbewohner geben. Aber er wolle "extra-sicher" sein, dass immer jemand für seine "Nan" da sei, damit sie sich nicht langweile und auch nicht verloren gehe, falls sie sich auf einen geheimen Abenteuerausflug begebe.

Bislang haben Ross Elder und seine Freundin Sofi über 200 E-Mails auf ihre Anzeige erhalten. Der britischen BBC sagte Elder: "Es waren sogar Anfragen von Menschen dabei, die sich für einen Kuchen von meiner Großmutter einfach nur mit ihr treffen und musizieren wollten." Er fühle sich jetzt positiv darin bestärkt, dass das Projekt tatsächlich klappen könnte.

Jamsession mit Margaret

Der Gedanke für die WG mit der Großmutter und die Suche nach einem zusätzlichen Aufpasser kam Ross Elder in den Niederlanden. Dort gibt es bereits Angebote für Studenten, die kostenfrei in Altenheimen wohnen können, wenn sie sich mehrere Stunden pro Woche um die Einwohner kümmern.

"Diese Idee hat sich bei mir festgesetzt", so Elder zur BBC. Er habe dann die Annonce ins Internet gestellt. Ihm sei durchaus bewusst, dass er sich in einer besonderen Situation befinde: Eigenen Angaben zufolge arbeitet Elder nach einem gewinnbringenden Verkauf einer Website nur noch in Teilzeit an eigenen Projekten.

Inzwischen hat das Paar die ersten Bewerber eingeladen, um sich kennenzulernen. Die vielen E-Mails haben Elder zu einem Nachtrag bei SpareRoom inspiriert.

"Auch gesucht:

- Musiker, die zu uns kommen und für sie proben, jammen, spielen,

- Großeltern, die mit meiner Nan Zeit verbringen oder z.B. eine neue Singgruppe starten,

- Jeder, dem wir mit einem Kuchen helfen können (meine Nan hat 50 Jahre als Freiwillige bei Meals on Wheels für ältere Menschen gearbeitet)."