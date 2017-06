Politische Debatte nach Hochhausbrand Premierministerin May kündigt Untersuchung an

Die britische Premierministerin Theresa May hat eine Untersuchung der Brandkatastrophe in einem Londoner Hochhaus angeordnet. "Die Menschen verlangen nach Antworten, und das ist absolut verständlich", sagte May einen Tag nach dem Feuer in dem 24-stöckigen Grenfell Tower, dem mindestens 17 Menschen zum Opfer fielen.

"Deshalb habe ich heute eine umfassende, öffentliche Überprüfung dieses Desasters befohlen", sagte die Tory-Politikerin. "Wir müssen wissen, was passiert ist, und wir brauchen eine Erklärung. Die Menschen verdienen Antworten, und die Ermittlungen werden sie ihnen geben."

Die Ursache des Brands ist unklar. Londons Bürgermeister Sadiq Khan hatte den Einwohnern der Stadt versichert, "dass wir für alle Antworten bekommen werden".

Andere Politiker fordern bereits harte Konsequenzen. Der Labour-Abgeordnete David Lammy bezeichnete den Brand als "corporate manslaughter", zu Deutsch so viel wie: "fahrlässige Tötung durch ein Unternehmen". Lammy forderte in einem Radiobeitrag des Senders BBC, dass die Verantwortlichen für die Brandkatastrophe inhaftiert werden sollten.

Labour beantragte laut "Guardian" bereits eine Sondersitzung des Unterhauses, um die Hintergründe des Brandes aufzuklären. Man wolle die Regierung zu der Katastrophe und zum Brandschutz befragen, sagte demnach der Labour-Wohnungsbauexperte John Healey. Nach Theresa May wollte auch Oppositionsführer Jeremy Corbynam Nachmittag den Brandort besuchen.

Der Einsatz in dem Hochhaus geriet derweil ins Stocken. In dem Haus brennt es noch immer, die Feuerwehr hatte Bedenken, Einsatzkräfte in den Turm zu schicken. Die Helfer rechnen noch mit weiteren Opfern. Von vielen Bewohnern fehlt noch immer jede Spur.

Video DPA

Die Rettungskräfte hatten berichtet, das Feuer habe sich ungewöhnlich schnell ausgebreitet. Anwohner erheben schwere Vorwürfe, der Brandschutz in dem 24-stöckigen Sozialbau sei mangelhaft gewesen. Polizei und Feuerwehr betonten, für solche Spekulationen sei es noch deutlich zu früh.

Das Hochhaus im Stadtteil Kensington gilt entgegen ersten Befürchtungen allerdings nicht als einsturzgefährdet. Spezialisten hätten den Sozialbau untersucht und für weitere Lösch- und Bergungsarbeiten sicher befunden, teilte die Feuerwehr mit. Das Gebäude wurde 1974 gebaut und von 2014 bis 2016 saniert. Es hatte bereits Beschwerden über unzureichenden Brandschutz in dem Hochhaus gegeben. Die Rettungsarbeiten werden noch Tage dauern. In dem Sozialbau mit 120 Wohnungen lebten britischen Medienberichten zufolge zwischen 400 und 600 Menschen.