Flucht aus brennendem Londoner Hochhaus Vater schildert Rettung seiner Tochter

Die Londoner Brandkatastrophe kostete mindestens 17 Menschen das Leben, und von vielen Bewohnern fehlt noch immer jede Spur. Marcio Gomes und seine Familie entkamen den Flammen und dem Rauch. Weil er noch mal in das brennende Hochhaus zurückgekehrt sein soll, um seine zwölfjährige Tochter zu retten, feiern britische Medien ihn als "Hero Dad".

AFP Löscharbeiten am Grenfell Tower

"Wir wurden von unserer Tochter getrennt, weil wir nichts mehr sehen konnten", sagte der 38-Jährige dem Boulevardblatt "The Sun". Seiner Schilderung zufolge floh die vierköpfige Familie gemeinsam aus dem 21. Stock des Wohnturms im Stadtteil Kensington. Erst in den unteren Geschossen fiel ihm auf, dass nur seine im siebten Monat schwangere Frau und seine zehnjährige Tochter bei ihm waren. Seine ältere Tochter fehlte. Deshalb habe er sich noch mal in den dicken Rauch gewagt. "Ich ging zurück und versuchte, sie zu holen", sagte er dem Blatt.

Er fand sie einige Etagen weiter oben. "Sie war zur Hälfte unten, dann hatte sie gestoppt. Sie konnte sich nicht mehr bewegen und war bewusstlos", sagte Gomes der "Sun". Von dort aus habe er laut nach Feuerwehrleuten gerufen, die das Mädchen schließlich nach unten gebracht hätten. Die Rettungskräfte seien in dem Gebäude orientierungslos gewesen. "Ich musste ihnen exakt sagen, wohin sie gehen müssen", zitiert das Blatt Gomes.

Die Ursache des Brands in dem 24-geschossigen Haus ist unklar, die Bergungs- und Rettungsarbeiten gerieten ins Stocken. In dem Gebäude brennt es noch immer, die Feuerwehr hatte Bedenken, Einsatzkräfte in den Turm zu schicken. Die Helfer rechnen noch mit weiteren Opfern. Das Feuer löste auch eine politische Debatte über Mängel beim Brandschutz aus - das Unternehmen steht in der Kritik.