Familienporträts von syrischen Flüchtlingen Der leere Stuhl

Es könnten gewöhnliche Familienporträts sein: Mütter, Väter, Kinder stehen oder sitzen vor einer schwarzen Leinwand. Doch etwas irritiert, passt nicht ins Bild: Stühle sind unbesetzt, Plätze zwischen den Angehörigen bleiben frei; ein Mann greift mit einer Umarmungsgeste ins Leere.

Dario Mitidieri arbeitet mit Leerstellen - und macht dadurch sichtbar, was fehlt. Er hat syrische Flüchtlingsfamilien fotografiert und zurückgelassene oder gestorbene Verwandte mit aufs Bild gebracht - symbolisiert durch freie Plätze. Söhne, Schwestern, Ehemänner und Mütter, die die Familien durch den Krieg verloren haben.

Die Foto-Serie "Lost family portraits" zeigt die Auswirkungen des Krieges - ganz ohne Blut und Tränen. Mitidieri ging dafür Ende 2015 in zwei Flüchtlingslager in der Beeka-Ebene im Libanon. Nur wenige Kilometer trennen diese Lager von Syrien: Viele flohen über den nahen Gebirgszug aus dem Nachbarland. Die karge Landschaft bildet auch die Kulisse der Bilder - daneben Zelte, Teppiche und spielende Kinder.

Nicht wenige der Flüchtlinge hatten Angst sich fotografieren zu lassen, fürchteten um ihre Angehörigen. Nachnamen wollte keiner nennen. Doch schließlich erklärten sich mehrere Familien bereit mitzumachen. Meist sind es Frauen und Kinder, die mit ernstem Blick in die Kamera schauen.

Mehr als eine Million Flüchtlinge aus Syrien leben im Libanon. "Ich wollte den Menschen eine Stimme geben", sagt Mitidieri. Viele seien schon mehrere Jahre im Lager. Hier fühlten sie sich zwar sicher - aber auch vergessen. Sie säßen in den Lagern fest, ohne Geld, niemand spreche mehr über sie. Jede der Familien hat ihre eigene Geschichte: von verlorenen Kindern, von Raketen und Gewalt. Diese erzählten sie Dario Mitidieri, damit er sie in die Welt hinausträgt. Damit alle wissen, was ihnen widerfahren ist - und, dass sie immer noch da sind.

Dario Mitidieri wurde 2016 beim World Press Photo Contest für ein Foto der Serie "Lost family portraits" mit dem dritten Platz in der Kategorie "Menschen" ausgezeichnet.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Fotografen.