Mavis Wanczyk knackt 759-Millionen-Dollar-Jackpot Ausgesorgt

Als Mavis Wanczyk in Massachusetts vor die Medien trat, war sie selbst noch ganz überrumpelt. Im Lotto hatte die US-Amerikanerin rund 759 Millionen Dollar gewonnen. Sie habe es zunächst gar nicht glauben können, sagte Wanczyk. Ein Kollege musste die 53-Jährige von der Spätschicht im Krankenhaus nach Hause bringen.

In einer Presskonferenz, die im ganzen Land ausgestrahlt wurde, sagte die Mutter von zwei erwachsenen Kindern: "Das war ein Wunschtraum von mir." Ihren Job im Krankenhaus habe sie sofort gekündigt, nachdem ihre Lottozahlen gezogen worden waren. Jetzt wolle sie erst mal Zeit für sich haben und den Gewinn verarbeiten.

Nach den Spielregeln der US-Powerball-Lotterie hat die Gewinnerin jetzt zwei Möglichkeiten: Entweder sie entscheidet sich für die volle Summe und lässt sich diese über 30 Jahre hinweg in Jahresraten auszahlen. Oder sie erhält den Gewinn als Einmalzahlung und nimmt dafür einen Abschlag in Kauf. Wanczyk entschied sich für die zweite Möglichkeit. Damit erhält sie 480 Millionen Dollar brutto, von denen nach Steuerabzügen noch 336 Millionen übrig bleiben.

Wanczyk hatte auf dem Tippschein eine Kombination aus den Geburtstagen von Freunden und Verwandten sowie Zahlen aus ihrem Alltag gesetzt. Die Wahrscheinlichkeit, im Lotto zu gewinnen, liegt bei 1:292 Millionen. US-Medien wollen errechnet haben, dass es wahrscheinlicher ist, zu ertrinken und gleichzeitig von einem Blitz erschlagen zu werden, als im Lotto zu gewinnen.

Anders als in Deutschland ist es in den USA durchaus üblich, dass sich Lottogewinner der Öffentlichkeit präsentieren. Das hat zur Folge, dass häufig Bittsteller auftauchen und versuchen, sich an dem Gewinn zu beteiligen. So floh ein schottisches Ehepaar vor einigen Jahren sogar nach Spanien, weil sich Trittbrettfahrer an ihrem Gewinn von damals 185 Millionen beteiligen wollten.

Im vergangenen Jahr knackten drei Amerikaner einen mit fast 1,6 Milliarden gefüllten Jackpot und 2013 hatte in Florida die damals 84-jährige Gloria Mackenzie 590 Millionen Dollar gewonnen. In Deutschland wurden solche Summen bisher nicht annähernd erreicht. Mit 90 Millionen Euro ging die bisher höchste jemals ausgezahlte Summe 2016 nach Baden-Württemberg.