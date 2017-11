kurz & krass 61-Jähriger will sich mit Rakete in die Luft schießen

Die Erde ist eine Scheibe, davon gibt sich ein 61 Jahre alter US-Bürger überzeugt. Um das zu beweisen, will er nun einen Trip in einer selbstgebauten Rakete starten.

Am Samstag will Mike Hughes seine Aktion über der Mojave-Wüste in Kalifornien starten, wie er auf seiner Facebook-Seite schreibt. Die Rakete hatte Hughes aus Altteilen zusammengebaut, sie soll mit Dampf angetrieben werden und ihn auf eine Höhe von bis zu 600 Metern steigen lassen. Das Gefährt werde fast 800 Kilometer pro Stunde schnell, behauptet er. "Die Rakete ist bereit", schrieb er vor einer Woche.

Hughes hatte für seine Aktion um Spenden gebeten, allerdings zunächst mit bescheidenem Erfolg: Es kamen etwa 300 Dollar zusammen. Dann gab er bekannt, er sei zu den Anhängern der Theorie gewechselt, die Erde sei eine Scheibe. Die Spendensumme erhöhte sich daraufhin auf fast 8000 Dollar.

Die Anhängerschaft der Theorie, die Erde sei flach und werde an ihren Enden von Meereis begrenzt, hat zuletzt in den USA wieder Zulauf bekommen. Unterschiedlichste Gruppen kommen einmal im Jahr bei einer Generalversammlung zusammen, die kürzlich in North Carolina stattgefunden hatte.

Bei seinem letzten Experiment ähnlicher Art in Arizona erlitt Hughes schwere Verletzungen und war mehrere Wochen lang auf Gehhilfen angewiesen.