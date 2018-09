Mannheim Unbekannter verteilt Tausende Euro in Briefumschlägen

Mehrere Personen haben im Mannheimer Stadtteil Lindenhof Briefumschläge mit großen Bargeldsummen in ihren Briefkästen gefunden. Vier Personen gaben die Umschläge mit insgesamt mehreren Tausend Euro bei der Polizei ab, wie die Beamten mitteilten.

Zur genauen Summe wollte die Polizei keine Angaben machen. Die Kuverts waren in der vergangenen Woche offenbar wahllos in Briefkästen in zwei Straßen eingeworfen worden. Der Absender konnte bislang noch nicht ermittelt werden.

Hinter den Geldumschlägen vermuten die Beamten einen geistig verwirrten Menschen. Sollte sich der Besitzer nicht melden, könnten die Finder Ansprüche auf das Geld geltend machen.