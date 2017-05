Interview Darf man als Christ AfD wählen, Frau Käßmann?

Die evangelische Kirche feiert 500 Jahre Reformation und legt sich mächtig ins Zeug, um möglichst viele Menschen ins Boot zu holen. Im Mai stehen die Eröffnung der Weltausstellung in Wittenberg und der Kirchentag an, viele tausend Besucher werden erwartet.

Margot Käßmann ist Lutherbotschafterin und hat seit ihrem Rücktritt als Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) nichts von ihrem politischen Elan und ihrer Streitbarkeit verloren.

Das Jubiläum dürfe keine deutschnationalistische Luther-Heldengedenkfeier wie 1817 und 1917 sein, sagt Käßmann, sondern müsse Menschen aus aller Welt zusammenbringen, "die in Wittenberg darüber diskutieren, wie reformatorisch wir heute sein wollen".

SPIEGEL ONLINE: Steckt in der evangelischen Kirche überhaupt noch ein Funken Lutherschen Revolutionsgeistes?

Käßmann: Ich finde, wir können stolz darauf sein, dass unsere Kirche in der Flüchtlingsfrage so klar Haltung zeigt. Wir haben als Christen politisch Stellung bezogen, indem wir Geflüchteten und von Abschiebung Bedrohten Kirchenasyl gewährt haben. Wir haben kritisiert, dass Konvertiten in Asylverfahren Glaubensfragen gestellt wurden. Sowohl in den Ortsgemeinden als auch in der Kirchenleitung stand immer fest: Der Fremde, der unter euch wohnt, den sollt ihr schützen. Manchmal haben wir deshalb Probleme mit den Behörden.

SPIEGEL ONLINE: Finanzminister Wolfgang Schäuble hat wie manch anderer vor einer zu starken Politisierung der evangelischen Kirche gewarnt. Können Christen in Zeiten des Populismus und eskalierender internationaler Konflikte überhaupt unpolitisch sein?

