Markgröningen Drittes Todesopfer nach Brand in Sozialunterkunft

Die Zahl der Todesopfer nach einem Brand in einer Sozialunterkunft in Markgröningen nahe Stuttgart hat sich auf drei erhöht. Ein 60 Jahre alter Mann sei am Nachmittag im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben, teilte die Polizei mit. Ein 45-Jähriger schwebe noch in Lebensgefahr.

In der Nacht zum Montag waren bereits eine 54-jährige Frau und ihr zwei Jahre älterer Freund in den Flammen ums Leben gekommen. Das Feuer in dem Gebäude in der Innenstadt von Markgröningen ist der Polizei zufolge wahrscheinlich vorsätzlich gelegt worden.

Dringend tatverdächtig ist demnach ein 66-jähriger Heimbewohner. Er habe am Montag bei seiner Vernehmung gestanden, den Brand in der Nacht gelegt zu haben, teilte die Polizei mit. Er sei bei dem Brand selbst verletzt worden und zunächst in ein Krankenhaus gekommen. Inzwischen befinde er sich in Untersuchungshaft.

Anhaltspunkte für ein fremdenfeindliches Motiv hat die Polizei eigenen Angaben zufolge nicht. Die Hintergründe seien vermutlich "in der Gemütslage des Mannes" zu suchen, hieß es. Er sei bereits einschlägig vorbestraft.

Gutachter und Kriminaltechniker gingen zunächst davon aus, dass der Brand im Aufenthaltsraum im Erdgeschoss gelegt wurde und die Bewohner im Schlaf überraschte. In der städtischen Unterkunft lebten nach Behördenangaben zehn zuvor obdachlose Menschen, darunter zwei Asylbewerber aus China.

Benachbarte Häuser in der eng bebauten Altstadt seien nicht betroffen gewesen, sagte eine Sprecherin der Polizei. Der Brand war am frühen Montagmorgen gelöscht. Neun Menschen waren zum Zeitpunkt des Feuers im Haus, darunter eine Zehnjährige, die gerettet werden konnte.