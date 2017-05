kurz & krass Bauer nimmt Fliegerbombe mit nach Hause

Ein Landwirt aus Bayern hat bei Feldarbeiten eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Der 63-Jährige nahm den Blindgänger mit nach Hause.

Dort habe er sie bereits am Freitag in seiner Scheune deponiert, sagte ein Polizeisprecher. Am Montag habe der Bauer aus Markt Nordheim nahe Würzburg dann aber doch die Polizei gerufen.

Sofort rückte ein Sprengkommando an, identifizierte den etwa 30 Zentimeter langen Gegenstand als Bombe mit intaktem Zünder. Die Bombe musste kontrolliert gesprengt werden.

"Der Landwirt ist blass geworden, als die Kollegen ihm sagten, wie gefährlich das ist", sagte der Polizeisprecher. Optisch habe die Bombe einer Granate geähnelt. Dem Bauern droht nun eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz.