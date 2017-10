Massenmord in Las Vegas Das rätselhafte Leben des Stephen Paddock

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Die beiden eingeschlagenen Fenster, die Attentäter Stephen Paddock als Schießscharten benutzte, sind in der goldenen Fassade des Mandalay Bay Hotel gut zu erkennen. Einige hundert Meter davon entfernt stehen zwei chinesische Touristen vor der gelben Polizeiabsperrung und machen Fotos.

Gleich daneben hat jemand an einen weißen Laternenpfahl hastig eine Botschaft geschrieben: "Wir leben in einer traurigen Welt. Ein Feigling tötet so viele unschuldige Menschen - wie kann das passieren?"

Wie kann das passieren? Eine ganze Nation stellt sich diese Frage, seit der Rentner und Glücksspieler Stephen Paddock mindestens 59 friedliche Besucher eines Country-Musikkonzerts mit Schnellfeuergewehren tötete, mehr als 500 weitere verletzte - und damit das schlimmste Massaker in der jüngeren amerikanischen Geschichte anrichtete.

Ganz offenkundig hat Paddock, 64, seine Tat schon seit längerer Zeit präzise geplant. Und doch ist völlig unklar, welches Motiv er hatte. Von der Tat eines "Mad Man", eines Verrückten, sprechen sie im Kabelfernsehen. Es ist der verzweifelte Versuch, etwas zu erklären, was sich - zumindest derzeit - mit einfachen Worten nicht erklären lässt.

Paddock hat Las Vegas in den Ausnahmezustand versetzt. Auf den Straßen rund um den Ort des Massakers am südlichen Ende des "Strip" sind am Tag nach der Attacke nur wenige Menschen zu sehen. Die laut dröhnende Musik, die Besucher in Las Vegas sonst immer auf Schritt und Tritt begleitet, ist abgestellt. Auch viele der großen Shows in den Kasinos wurden abgesagt, alle Flaggen wehen auf Halbmast. Nur die Glücksspielautomaten rattern und bimmeln wie eh und je.

"Bambambambam"

Vor der kleinen "AmPm"-Tankstelle neben dem Mandalay Bay Hotel läuft der Tankwart aufgeregt hin und her. Er wolle endlich wieder in sein Geschäft zurück, sagt er. Doch die Polizisten lassen ihn nicht, die Tankstelle ist Teil des streng abgeriegelten Tatorts. Er habe alles miterlebt, sagt der Tankwart, ein kleiner, kräftiger Latino. Erst waren da die Schüsse. Dann haben sich die Besucher des Konzerts bei ihm im Geschäft versteckt. Auch Verwundete seien dabei gewesen. Er wirft die Hände in die Luft und macht das Geräusch eines Maschinengewehrs nach: "Bambambambam."

Mehr und mehr Details werden über den Schützen und seinen Plan bekannt. Paddock mietete den Ermittlern zufolge bereits in der vorigen Woche die Suite 32135 im Fünf-Sterne-Hotel Mandalay Bay. Wie in Las Vegas üblich, verfügt diese weitläufige Suite über mehrere Zimmer. So konnte Paddock seine Waffen an zwei unterschiedlichen Positionen platzieren, er montierte sie offenbar auf festen Stativen.

Schon Tage vor der Attacke schaffte Paddock zehn Koffer in die Suite, darin waren wohl die insgesamt knapp 20 Waffen samt Munition. Paddock deckte das gesamte Konzertgelände mit Gewehrsalven ein. Dabei entwickelten die Waffen offenbar so viel Rauch, dass die Feuermelder in seinem Zimmer ausgelöst wurden.

Biografie voller Widersprüche

Die Feuermelder haben wohl vielen Menschen das Leben gerettet: Mit ihrer Hilfe konnten Sicherheitskräfte des Hotels relativ rasch das Zimmer des Angreifers im 32. Stock des Hotels lokalisieren. Als sie eintrafen, wurden sie von Paddock beschossen, ein Mann wurde getroffen. Dann rückte ein Spezialeinsatzkommando der Polizei vor und sprengte die Tür zu seiner Suite, in diesem Moment nahm sich Paddock offenbar selbst das Leben. Zwanzig Minuten nachdem er das Feuer eröffnet hatte, war Paddock tot.

Die Ermittler versuchen sich nun ein Bild von Paddocks Persönlichkeit zu machen, um ein mögliches Motiv für seine Tat zu identifizieren. Das könnte noch lange dauern, der Mann ist ein Rätsel, seine Biografie voller Widersprüche.

Paddock war offenbar ein Waffensammler. Bei der Durchsuchung von mehreren Immobilien im Norden von Nevada, die Paddock gehört haben sollen, wurden weitere Gewehre und auch Sprengstoff gefunden. Das Problem ist nur: Das passt überhaupt nicht zu den Aussagen von Menschen, die ihn näher kannten. Sein Bruder Eric, mit dem er in regelmäßigem Kontakt stand, sagt, Paddock habe nie viel mit Waffen zu tun gehabt.

Auch alle anderen Zeugen, die bislang befragt wurden, gaben an, Paddock sei ein völlig unauffälliger Zeitgenosse gewesen. Er soll demnach weder viel über Politik noch über Religion oder andere Themen gesprochen haben. Hinweise für eine Verbindung zur Terrormiliz "Islamischer Staat" wurden bislang auch nicht gefunden, obwohl der IS stolz verkünden ließ, Paddock sei ein Kämpfer der Organisation gewesen.

Leidenschaft: Videopoker

Fest steht: Paddock war ein leidenschaftlicher Glücksspieler - und durchaus wohlhabend. Sein Bruder Eric berichtet, Stephen Paddock sei häufig auf Kreuzfahrten gegangen und habe hohe Summen in Kasinos gewonnen. Seine große Leidenschaft war Videopoker, ein Kasino-Spiel, bei dem man gegen eine Maschine zockt. Einmal habe Stephen ihn angerufen und stolz berichtet, dass er gerade 250.000 Dollar gewonnen habe. Den letzten festen Job hatte Paddock vor gut 30 Jahren, da war er im Immobiliengeschäft tätig.

Einen Teil seiner Waffen soll der Schütze in seinem Heimatstädtchen Mesquite gekauft haben. Der kleine Ort liegt etwa 130 Kilometer nördlich von Las Vegas in einer trostlosen Gegend, die überwiegend aus steinigen Felsen und Wüste besteht. Der Besitzer des örtlichen Waffeladens bestätigte gegenüber den Behörden, Paddock habe bei ihm eine Pistole und zwei Gewehre erworben. Die Käufe seien legal gewesen und ordnungsgemäß abgelaufen, die übliche Computerabfrage zur Sicherheitsüberprüfung habe bei Paddock keine Vorstrafen angezeigt.

Wer war Stephen Paddock wirklich? Offenbar kannte ihn niemand richtig gut, auch seine eigene Familie nicht. Neue Informationen erhoffen sich die Fahnder von der Lebensgefährtin des Angreifers. Sie hielt sich zur Tatzeit im Ausland auf, die Ermittler halten sie für unschuldig, wollen sie nach ihrer Rückkehr gleichwohl befragen.

Las Vegas, Amerikas Spielplatz, wird derweil sicher noch lange brauchen, um sich von Paddocks grausamer Tat zu erholen. Die Leichtigkeit, die Fröhlichkeit ist verflogen. In den Kasinos diskutieren sie bereits über neue, strengere Sicherheitsvorkehrungen.

Was das bedeutet ist klar: Mehr Kontrollen, mehr Polizei. Mehr Angst.

Zusammengefasst: Stephen Paddock, 64, hat in Las Vegas mindestens 59 Menschen erschossen und mehr als 500 weitere verletzt. Die Tat war präzise geplant, über das Motiv ist noch nichts bekannt, die Ermittlungen laufen. Paddock war Rentner, offenbar Waffensammler und soll eine Vorliebe für Videopoker gehabt haben.